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Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı! Sebebi araştırılıyor

10.07.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir elektrik fabrikasında çalışan 15 işçi, solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. İşçilerin tedavileri devam ederken, neden rahatsızlandıklarıyla ilgili fabrikada da çalışma başlatıldı.

Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı! Sebebi araştırılıyor

Olay, sabah saatlerinde Arifiye ilçesinde bulunan 1’inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elektrik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerden 15’i solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle kentteki çeşitli hastanelere gitti. Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi.

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SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, işçilerin rahatsızlanmasının sebebini araştırıyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, hastanede tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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Sakarya fabrika

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