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Face ID Apple'ın Mac’lerine de gelebilir

27.07.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Face ID sistemini Mac’e getirmeyi planlıyor olabilir. Editör Mark Gurman, Face ID’nin “birkaç yıl” içinde Mac’lerde kullanıma sunulacağını duyurdu.

Face ID Apple'ın Mac’lerine de gelebilir

Gurman, bu haberi katıldığı Power On isimli haber bülteni ile paylaştı. Cupertino merkezli teknoloji devinin hedefinin tüm ürünlerinin sonunda Face ID’yi desteklemesi olduğunu belirtti.

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Başka bir deyişle, şu anda Touch ID özelliğine sahip iPhone SE ve iPad Air gibi düşük seviye iPhone modelleri bile yakın gelecekte yüz tanıma teknolojisiyle gelecek. Gurman, Face ID‘den daha ucuz bir alternatif olduğu için Touch ID’nin düşük kaliteli ürünlerinde hala önemli bir faktör olduğunu da sözlerine ekledi.

ÇENTİK ORTADAN KALKIYOR MU?

Mark Gurman, “Tüm iPhone’ların ve iPad’lerin Face ID sistemine geçmesini bekliyorum” dedi. “Sonunda ekrana gömülü bir kamera, üstteki çentiği ortadan kaldırarak Apple’ın daha pahalı cihazlarını ayırt etmeye yardımcı olacak. Yüz tanıma sensörü, Apple’a iki temel özellik sağlıyor: güvenlik ve artırılmış gerçeklik.” Başka bir deyişle, şirket bu geçiş sırasında iPhone’lardaki çentiği de kaldırıyor olabilir.

Çentiksiz iPhone 2023 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebilir. Gurman bu tarz söylentilerde güvenilir bir kaynak diyebiliriz. Daha önce Apple’ın yakın zamanda piyasaya sürülen yeniden tasarlanan iMac’lerinin Face ID’ye sahip olacağını bildirmişti. Ama ne yazık ki bunun uygulanması gecikti. Görünüşe göre gecikmenin birincil nedeni, iPhone’lardan daha ince olan Mac dizüstü bilgisayar ekranlarından kaynaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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