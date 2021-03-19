HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook, bazı grupların etkisini ve erişimini sınırlayacak

Facebook, bazı grupların etkisini ve erişimini sınırlayacak

19.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, kurallarını defalarca ihlal eden bireylere ve topluluklara yeni kısıtlamalar getirecek olan uzun bir politika değişiklikleri listesi açıkladı.

Facebook, bazı grupların etkisini ve erişimini sınırlayacak

Bu değişikliklerden en görünür olanı, geçmiş Topluluk Standartları ihlallerinin olduğu gruplara katılanların göreceği yeni bir bildirim olacak. Mesaj sizden katılmadan önce bir grubu gözden geçirmenizi isteyecek. Ancak tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda, Facebook bu gruplardan gelen davet bildirimlerini de sınırlayacak.

Şirket, “Bu önlemlerin kurallarımızı ihlal eden grupları keşfetmeyi ve onlarla etkileşim kurmayı zorlaştıracağını düşünüyoruz.” dedi. Facebook ayrıca sorumluluklarını ciddiye almaları için moderatörlere daha fazla baskı yapmayı planlıyor. Geçmişte şirketin politikalarını ihlal eden veya Facebook’un kapattığı toplulukların yer aldığı gruplarda, yöneticiler ve moderatörler tüm yayınları geçici olarak onaylayacak. Şirketin kurallarını ihlal eden içeriği tekrar tekrar onaylayan moderatörler tüm grubun yasaklanmasına sebep olacak.

30 GÜNE KADAR SINIRLAMA

Facebook ayrıca özellikle sorunlu kişilere yeni kısıtlamalar getirecek. Gruplarda tekrarlanan ihlaller olursa, 7 ila 30 gün arasında yayın ya da yorum dahi yapılamayacak. Ayrıca diğer insanları gruplarına davet de edemeyecekler. Son olarak, şirket küresel olarak kullanıcılara sivil ve politik grupları önermeyeceğini duyurdu. Bu, 2020 ABD başkanlık seçimlerinden önce uygulamaya konan bir Facebook politika değişikliği. Şirket, 6 Ocak ABD Kongre Binası ayaklanmasının ardından bu hareketi kalıcı hale getirmeye karar verdi. Facebook, yukarıdaki tüm değişiklikleri önümüzdeki aylarda yayınlayacak.

Doom serisi bitiyor mu? Kafa karıştıran ibareye yapımcılar açıklık getirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
Ünlü oyuncu NFT furyasına katıldı!Ünlü oyuncu NFT furyasına katıldı!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Gizemli gök cismi tartışmaların konusu oldu

Gizemli gök cismi tartışmaların konusu oldu

Gerçek zamanlı alt yazı seçeneği sonunda geldi

Gerçek zamanlı alt yazı seçeneği sonunda geldi

TikTok, kullanıcıların kişiselleştirilmiş reklamlardan kaçınmasına izin vermeyecek

TikTok birçok sosyal medya uygulamasına uygun hale geliyor

Apple'dan 10.000 TL’ye monitör standı!

Apple'ın monitör standı için dudak uçuklatan fiyat!

Xiaomi Black Shark 4 iddialı geliyor

Xiaomi Black Shark 4 iddialı geliyor

Ünlü oyuncu Bensu Soral ilk NFT eserini satışa sundu!

Ünlü oyuncu NFT furyasına katıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.