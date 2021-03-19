Facebook, bazı grupların etkisini ve erişimini sınırlayacak

Bu değişikliklerden en görünür olanı, geçmiş Topluluk Standartları ihlallerinin olduğu gruplara katılanların göreceği yeni bir bildirim olacak. Mesaj sizden katılmadan önce bir grubu gözden geçirmenizi isteyecek. Ancak tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda, Facebook bu gruplardan gelen davet bildirimlerini de sınırlayacak.

Şirket, “Bu önlemlerin kurallarımızı ihlal eden grupları keşfetmeyi ve onlarla etkileşim kurmayı zorlaştıracağını düşünüyoruz.” dedi. Facebook ayrıca sorumluluklarını ciddiye almaları için moderatörlere daha fazla baskı yapmayı planlıyor. Geçmişte şirketin politikalarını ihlal eden veya Facebook’un kapattığı toplulukların yer aldığı gruplarda, yöneticiler ve moderatörler tüm yayınları geçici olarak onaylayacak. Şirketin kurallarını ihlal eden içeriği tekrar tekrar onaylayan moderatörler tüm grubun yasaklanmasına sebep olacak.

30 GÜNE KADAR SINIRLAMA

Facebook ayrıca özellikle sorunlu kişilere yeni kısıtlamalar getirecek. Gruplarda tekrarlanan ihlaller olursa, 7 ila 30 gün arasında yayın ya da yorum dahi yapılamayacak. Ayrıca diğer insanları gruplarına davet de edemeyecekler. Son olarak, şirket küresel olarak kullanıcılara sivil ve politik grupları önermeyeceğini duyurdu. Bu, 2020 ABD başkanlık seçimlerinden önce uygulamaya konan bir Facebook politika değişikliği. Şirket, 6 Ocak ABD Kongre Binası ayaklanmasının ardından bu hareketi kalıcı hale getirmeye karar verdi. Facebook, yukarıdaki tüm değişiklikleri önümüzdeki aylarda yayınlayacak.

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