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Facebook, Clubhouse benzeri Live Audio Rooms ve Soundbites'la kullanıcılarına yeni ses özellikleri sunacak

20.04.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, önümüzdeki aylarda ses ile ilgili birkaç özellik devreye sokacağını açıkladı. Bunlardan biri de Clubhouse uygulamasına rakip olarak geliştirilen Live Audio Rooms.

Facebook, Clubhouse benzeri Live Audio Rooms ve Soundbites'la kullanıcılarına yeni ses özellikleri sunacak

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, önümüzdeki aylarda Clubhouse benzeri bir uygulama başlatacaklarını ve kullanıcılarına sesli gönderi paylaşma özelliği getireceklerini açıkladı. Clubhouse'a rakip olarak geliştirilen Live Audio Rooms sayesinde kullanıcılar çeşitli odalarda düzenlenen sohbetlere katılabilecek ve bu sohbetleri dinleyebilecek.

Pandemi döneminde sese dayalı çok sayıda uygulama giderek daha fazla kullanılır oldu.

Facebook'un da uzun zamandır Clubhouse'a rakip olacak bir özellik üzerinde çalıştığı basına sızmıştı.

Facebook'un devreye sokacağı yeni özelliklerden biri de kullanıcıların kısa ses dosyalarını paylaşabileceği Soundbites olacak. Bu özellik de birkaç ay içinde az sayıda içerik üreticisinin erişimi kapsamında uygulamaya girecek.

Kullanıcılar, Live Audio Rooms ve Soundbites sayesinde para kazanabilecek ancak uygulamaların çok sayıda takipçisi olan kullanıcılara mı yoksa herkese mi açık olacağı henüz bilinmiyor. Facebook'un ses odalarını nasıl yöneteceği de netleşmedi.

Facebook aynı zamanda platform üzerinden doğrudan podcast dinlenebilmesine olanak sağlayacak.

Öte yandan, sosyal medya platformu Reddit de Clubhouse benzeri Reddit Talk uygulamasını devreye sokacağını açıkladı.

Facebook, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından "rekabete engel olmakla" suçlanıyor.

Zuckerberg de geçen yıl rakiplerini kopyaladıklarını kabul etmişti.

Geçen yıl devreye giren Instagram Reels, kısa videoların yer aldığı sosyal medya platformu TikTok'un çok benzeri.

2016 yılında devreye giren Instagram Stories ise Snapchat'in kopyası olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. .

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