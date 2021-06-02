Facebook, Clubhouse benzeri Live Audio Rooms ve Soundbites'la kullanıcılarına yeni ses özellikleri sunacak

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, önümüzdeki aylarda Clubhouse benzeri bir uygulama başlatacaklarını ve kullanıcılarına sesli gönderi paylaşma özelliği getireceklerini açıkladı. Clubhouse'a rakip olarak geliştirilen Live Audio Rooms sayesinde kullanıcılar çeşitli odalarda düzenlenen sohbetlere katılabilecek ve bu sohbetleri dinleyebilecek.

Pandemi döneminde sese dayalı çok sayıda uygulama giderek daha fazla kullanılır oldu.

Facebook'un da uzun zamandır Clubhouse'a rakip olacak bir özellik üzerinde çalıştığı basına sızmıştı.

Facebook'un devreye sokacağı yeni özelliklerden biri de kullanıcıların kısa ses dosyalarını paylaşabileceği Soundbites olacak. Bu özellik de birkaç ay içinde az sayıda içerik üreticisinin erişimi kapsamında uygulamaya girecek.

Kullanıcılar, Live Audio Rooms ve Soundbites sayesinde para kazanabilecek ancak uygulamaların çok sayıda takipçisi olan kullanıcılara mı yoksa herkese mi açık olacağı henüz bilinmiyor. Facebook'un ses odalarını nasıl yöneteceği de netleşmedi.