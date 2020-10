Facebook Gaming neler sunuyor?

Microsoft’un xCloud’u ve Google’ın Stadia’sı, bulut oyun akışı teknolojileriyle oyun endüstrisini değiştirmeye çalışırken, Facebook Gaming, Facebook uygulaması veya tarayıcıda indirilmeden anında oynanabilen bulut tabanlı oyunlar sunarak farklı bir yola giriyor. Facebook oyun servisi bugün anavatanı Amerika’da resmen kullanıma sunuldu.

Başlangıç olarak Facebook, mobil oyun alanında çok büyük olan platforma yalnızca ücretsiz oynanabilen oyunları tanıtacak. Ayrıca, mevcut bulut oyun altyapısının gecikmesiz oyun oynamayı garantilemek için yeterli olmadığının farkına vardıklarından, yalnızca gecikmeye toleranslı oyunları tanıtmayı planlıyorlar.

İŞTE FACEBOOK GAMİNG'E GELECEK OYUNLAR

Google Stadia veya Microsoft xCloud’dan farklı olarak, Facebook’un bulut oyunları özelliği, gerekli oyun dosyalarını doğrudan uygulamanın veya tarayıcının kendisine indirilecek. Bu haftadan itibaren mevcut olan başlıklardan bazıları aşağıda yer alıyor;

Asphalt 9: Legends by Gameloft

Mobile Legends: Adventure by Moonton

PGA TOUR Golf Shootout by Concrete Software, Inc.

Solitaire: Arthur’s Tale by Qublix Games

WWE SuperCard by 2K