Facebook Gaming neler sunuyor?

Google Stadia veya Microsoft xCloud’dan farklı olarak, Facebook’un bulut oyunları özelliği, gerekli oyun dosyalarını doğrudan uygulamanın veya tarayıcının kendisine indirilecek. Bu haftadan itibaren mevcut olan başlıklardan bazıları aşağıda yer alıyor;

Başlangıç olarak Facebook, mobil oyun alanında çok büyük olan platforma yalnızca ücretsiz oynanabilen oyunları tanıtacak. Ayrıca, mevcut bulut oyun altyapısının gecikmesiz oyun oynamayı garantilemek için yeterli olmadığının farkına vardıklarından, yalnızca gecikmeye toleranslı oyunları tanıtmayı planlıyorlar.

Microsoft’un xCloud’u ve Google’ın Stadia’sı, bulut oyun akışı teknolojileriyle oyun endüstrisini değiştirmeye çalışırken, Facebook Gaming, Facebook uygulaması veya tarayıcıda indirilmeden anında oynanabilen bulut tabanlı oyunlar sunarak farklı bir yola giriyor. Facebook oyun servisi bugün anavatanı Amerika’da resmen kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar, oyunlarda arkadaşlarıyla veya diğer oyuncularla bağlantı kurarken görülebilecek oyuncu adlarını ve oyun temalı avatarlarını seçebilecekler. Beklendiği gibi, oyuncu ilerlemeleri ve oyun içi satın alımlar, farklı cihazlar arasında kullanıcının hesabıyla senkronize edilecek.

Facebook Gaming ilk olarak ABD’de, özellikle Massachusetts, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Pennsylvania, Maryland, Washington, D.C., Virginia ve Batı Virginia’da kullanıma sunuluyor. Platformun yakında daha geniş bir alanda kullanıma sunulması bekleniyor.

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