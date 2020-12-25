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Facebook ile Apple arasındaki gerginlik büyüdü

25.12.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Facebook ile Apple arasındaki gerginlik büyüdü

Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 için büyük bir gizlilik özelliği planlıyor. iOS 14 gizlilik özelliği, şirketlerin diğer uygulamalarda ve web sitelerinde kullanıcıları izlemeden önce izin istemesini gerektirecek. Apple, bu özelliğin ne zaman piyasaya çıkacağına dair ayrıntılı bilgi vermemiş olsa da, temel çalışmaların başladığı görülüyor.

Söz konusu gizlilik özelliği iki yönlü olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak, kullanıcılar “Gizlilik” menüsü altındaki Ayarlar uygulamasında gizlilik kontrollerine erişebilir. Burada kullanıcılar, hangi uygulamaların onları izlemek için gerekli izne sahip olduğunu görebilir ve gerektiğinde izinleri iptal edebilir veya verebilir.

Kullanıcılar, bu özellik kullanıma sunulduktan sonra bir uygulamayı ilk kez açtıklarında da bir mesaj görecekler. Kullanıcılar, yeni uygulamaların yanı sıra cihazlarında zaten bulunan uygulamalar için de bildirim görecekler. Bu açılır pencere, Facebook gibi şirketlerin neden izleme izni vermeleri gerektiğini dair açıklama yapabildikleri bir yer.

FACEBOOK APPLE'IN KARARINI ELEŞTİRDİ

Facebook, küçük işletmeleri etkileyeceğini ve yeni müşterilere ulaşma yeteneklerine zarar vereceğini söyleyerek bu yeni özelliğin sesli bir eleştirmeni oldu. Apple, bu özelliğin Facebook’un kullanıcıları izleme yaklaşımını değiştirmesini değil, yalnızca izin istemesini gerektireceğini söyleyerek bu eleştiriyi reddetti.

Bazı kullanıcılar artık iPhone’larında izleme izni görüyor. Ancak bu, yalnızca belirli uygulamalar için geçerli. Örneğin, bir kullanıcı NBA uygulamasını açarken, uygulamanın “diğer şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki etkinliğinizi izlemek için” izin istediğini söyleyen bir pop-up ekranı gösteriliyor.

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Apple, bu yeni gizlilik özelliğini eylül ayında iOS 14’ün bir parçası olarak sunmayı ummuştu. Ancak geliştiricilere hazırlanmaları için daha fazla zaman vermek için sunumu erteledi. Şirket, son olarak bu özelliği 2021’in başlarında piyasaya sürmeye söz vermişti.

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