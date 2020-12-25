Facebook ile Apple arasındaki gerginlik büyüdü

Söz konusu gizlilik özelliği iki yönlü olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak, kullanıcılar “Gizlilik” menüsü altındaki Ayarlar uygulamasında gizlilik kontrollerine erişebilir. Burada kullanıcılar, hangi uygulamaların onları izlemek için gerekli izne sahip olduğunu görebilir ve gerektiğinde izinleri iptal edebilir veya verebilir.

Kullanıcılar, bu özellik kullanıma sunulduktan sonra bir uygulamayı ilk kez açtıklarında da bir mesaj görecekler. Kullanıcılar, yeni uygulamaların yanı sıra cihazlarında zaten bulunan uygulamalar için de bildirim görecekler. Bu açılır pencere, Facebook gibi şirketlerin neden izleme izni vermeleri gerektiğini dair açıklama yapabildikleri bir yer.

FACEBOOK APPLE'IN KARARINI ELEŞTİRDİ

Facebook, küçük işletmeleri etkileyeceğini ve yeni müşterilere ulaşma yeteneklerine zarar vereceğini söyleyerek bu yeni özelliğin sesli bir eleştirmeni oldu. Apple, bu özelliğin Facebook’un kullanıcıları izleme yaklaşımını değiştirmesini değil, yalnızca izin istemesini gerektireceğini söyleyerek bu eleştiriyi reddetti.

Bazı kullanıcılar artık iPhone’larında izleme izni görüyor. Ancak bu, yalnızca belirli uygulamalar için geçerli. Örneğin, bir kullanıcı NBA uygulamasını açarken, uygulamanın “diğer şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki etkinliğinizi izlemek için” izin istediğini söyleyen bir pop-up ekranı gösteriliyor.