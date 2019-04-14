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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a yeniden erişim sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a yeniden erişim sağlandı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarında sabah saatlerinden bu yana yaşanan erişim sıkıntısı sona erdi.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp internet sitelerinde saat 06.30'dan bu yana görülen erişim aksaklıkları saat 16.00'dan itibaren normale dönmüş görünüyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'a sabah saatlerinden bu yana erişim sağlanamazken, paylaşım akışları yenilenemiyordu. Ayrıca WhatsApp üzerinden de mesaj alışverişi yapılamıyordu.

Erişim aksaklığı ABD'nin kuzeydoğusu, Avrupa ve Asya'da Filipinler'de yoğunlaşmıştı. Aksaklığa neyin sebep olduğu bilinmiyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a geçen ay 4 saat boyunca erişim kesilmişti. Şirket kesintinin server konfigürasyonundaki değişiklikten kaynaklandığını belirtmişti.

Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katan Facebook'un, dünya genelinde 1 milyar 520 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

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