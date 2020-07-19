HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook Messenger ekran paylaşımı özelliği ile güncellendi

Facebook Messenger ekran paylaşımı özelliği ile güncellendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Birçok video konferans hizmeti, masaüstü istemcilerinde ekran paylaşımını uygulamalarına eklemişti. Şimdi ise Facebook, ekran paylaşımı özelliğinin hem iOS hem de Android’deki video görüşmelerinde ve Messenger Odalarında kullanılabileceğini duyurdu.

Facebook Messenger ekran paylaşımı özelliği ile güncellendi

Akıllı telefonlar, arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalmak için kullanılan birincil cihaz olduğundan, ekran içeriğini paylaşmak istediğiniz birçok senaryo vardır. Bunlardan ilki ekran görüntüsü ikincisi ise ekran kaydı. Ekran görüntüsü zaten yıllardır kolayca gönderilebiliyor. Ekran kaydı ise iOS 13 ve Android 10 ile resmi olarak sisteme eklenmişti. Bir diğer yani üçüncü seçenek ise ekranı canlı ve anlık olarak paylaşabilmek. Artık bu üçüncü seçenek Messenger’da yer alıyor.
Messenger’da ekran paylaşımı yapabilme özelliğiyle, ekran içeriğinizi herkesle kolayca paylaşabilirsiniz. Şu anda, Messenger’ı mobil cihazlarında kullanırken sekiz kişiyle ve 16 adede kadar kişiyle grup video görüşmesinde ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Messenger, Messenger Odalar içinde ekranınızı 50’ye kadar paylaşma özelliği ve ekranlarını kimlerin paylaşabileceğini sınırlama özelliği ile bu özelliği genişletecektir.

Ekran paylaşımı Messenger’ın Android ve iOS uygulamalarının yanı sıra masaüstü uygulamasında ve Web’in en son sürümlerinde kullanılabiliyor. Bu özelliği kullanabilmek için yapmanız gereken tek şey uygulamayı ilgili mağazalardan güncellemek olacak.

Aklımızda 150 hesap ve şifre ile geziyoruz!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Wayfair skandalı ile alakalı tüm detaylar... Meğer çocuklar...Wayfair skandalı ile alakalı tüm detaylar... Meğer çocuklar...
Kır, sokak ve köy düğünleri için alınan koronavirüs önlemleriKır, sokak ve köy düğünleri için alınan koronavirüs önlemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Flaş gelişme

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Flaş gelişme

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

İlginizi Çekebilir

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme IFA 2020 için kararını verdi

Realme IFA 2020 için kararını verdi

Ambargoya rağmen tam gaz devam

Ambargoya rağmen tam gaz devam

Bütçe dostu kablosuz kulaklık OnePlus Buds geliyor

Bütçe dostu kablosuz kulaklık OnePlus Buds geliyor

Dünyanın en sağlam akıllı telefonu

Dünyanın en sağlam akıllı telefonu

Orta segmente bu model ile coşacak

Orta segmente bu model ile coşacak

Wayfair skandalı ile alakalı tüm detaylar... Meğer çocuklar...

Wayfair skandalı ile alakalı tüm detaylar... Meğer çocuklar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.