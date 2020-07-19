Facebook Messenger ekran paylaşımı özelliği ile güncellendi

Akıllı telefonlar, arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalmak için kullanılan birincil cihaz olduğundan, ekran içeriğini paylaşmak istediğiniz birçok senaryo vardır. Bunlardan ilki ekran görüntüsü ikincisi ise ekran kaydı. Ekran görüntüsü zaten yıllardır kolayca gönderilebiliyor. Ekran kaydı ise iOS 13 ve Android 10 ile resmi olarak sisteme eklenmişti. Bir diğer yani üçüncü seçenek ise ekranı canlı ve anlık olarak paylaşabilmek. Artık bu üçüncü seçenek Messenger’da yer alıyor.

Messenger’da ekran paylaşımı yapabilme özelliğiyle, ekran içeriğinizi herkesle kolayca paylaşabilirsiniz. Şu anda, Messenger’ı mobil cihazlarında kullanırken sekiz kişiyle ve 16 adede kadar kişiyle grup video görüşmesinde ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Messenger, Messenger Odalar içinde ekranınızı 50’ye kadar paylaşma özelliği ve ekranlarını kimlerin paylaşabileceğini sınırlama özelliği ile bu özelliği genişletecektir.

Ekran paylaşımı Messenger’ın Android ve iOS uygulamalarının yanı sıra masaüstü uygulamasında ve Web’in en son sürümlerinde kullanılabiliyor. Bu özelliği kullanabilmek için yapmanız gereken tek şey uygulamayı ilgili mağazalardan güncellemek olacak.

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