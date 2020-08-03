Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

Yani kliplerini Facebook’ta kullanıcıların karşısına çıkarmak isteyen müzisyenler, Facebook’a ödeme mi yapacak? Dolayısıyla Facebook’un müzik piyasasından gelir elde etmeye mi başlayacak?

Facebook, müzik videolarını yayınlamak için Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group gibi devlerle telif sözleşmeleri imzaladı. Yani aslında ödemeyi yapacak olan Facebook gibi görünüyor. Kullanıcıların müzik videoları sunduğu için Facebook müzik yayıncılarına reklam gelirlerinden pay verecek.

Ancak Zuckerberg’ün bu anlaşma ile müzik videoları ile elde edeceği reklam gelirlerini büyütmeyi ayrıca yakın zamanda, Spotify’a rakip olacak bir müzik dinleme servisi kurabileceği de konuşuluyor.

Yani, 15 yıldır kullanıcılarına sosyal medya servisi sunan Facebook, birden bire insanlara müzik dinletip kulaklarının pasını silme bilinci kazanmış değil. Spotify ile büyüyen, devasa rakamlara ulaşan online müzik yayını pazarında yakında, 2.5 milyar kullanıcısı ile Facebook’u da görebiliriz. Müzik yayıncıları da 2.5 milyar yeni insana ulaşabilme imkanına kavuşarak gelir potansiyelini yükseltmiş olacak.

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