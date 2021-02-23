HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook sağlık bilgilerine mi erişiyor?

Facebook sağlık bilgilerine mi erişiyor?

23.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Facebook sağlık bilgilerine mi erişiyor?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olarak bilinen Facebook sağlık bilgilerine yönelik şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi. Hadi gelin konuyla alakalı tüm detaylara birlikte bakalım.

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook, sağlık bilgilerini kullanıyor olabilir. Konu ile ilgili iddia New York finansal hizmetler departmanı tarafından yayınlandı. Buna göre bazı uygulamalar Facebook ile veri alışverişi yapıyor.

İşin daha çok tepki çeken tarafı ise bu uygulamaların sağlık kategorisinde bulunuyor olması. Özellikle de şu günlerin en önemli konuları içerisinde sağlık yer alıyor. Peki iddialara göre Facebook sağlık bilgilerimize nasıl ulaşıyor?

FACEBOOK İLE VERİ ALIŞVERİŞİ YAPIYORLAR İDDİASI

İddialara bakılırsa Facebook'un tam olarak kendisi verileri almıyor. Bunun yerine bazı uygulamalar onunla sağlık verilerini paylaşıyor. Diyelim ki düzenli olarak şeker ölçümlerinizi kaydettiğiniz bir uygulamayı indirmiş olun. Facebook bu uygulamadan verileri alıp kullanabiliyor.

Bununla ilgili çalışmaları çok çeşitli sağlık alanlarına genişletebiliriz. Mesela tansiyon hastaları ya da kolesterol rahatsızlıkları olanlar genellikle sağlık uygulamalarını kullanabiliyor. Facebook ise bu uygulamaları veri paylaşımına zorlamış olabilir. Ancak bu konuda bir kesinlik yok. Her ne kadar konu sadece raporlardan ve iddialardan ibaret olsa bile yine de bazı detaylar var.

Bu detaylardan bazıları Facebook şirketinin sadece yapmayın demekle yetindiğini gösteriyor. Firma bu aralar filtreleme sistemi üzerinde çalışsa bile yine de arka planda sağlık verilerini uygulamalardan alabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Aldığı karar büyük tepki çekmişti! Facebook yasağı kaldırıyorAldığı karar büyük tepki çekmişti! Facebook yasağı kaldırıyor
Rahman suresinin fazileti nedir?Rahman suresinin fazileti nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Xbox Series X ve S Türkiye fiyatı düştü

Xbox Series X ve S Türkiye fiyatı düştü

Samsung Galaxy S20 FE 5G merak uyandırdı

Samsung Galaxy S20 FE 5G merak uyandırdı

Vivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Vivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Samsung’un AR gözlüğü ortaya çıktı

Samsung’un AR gözlüğü ortaya çıktı

Huawei FreeBuds 4i özellikleri ile neler sunuyor?

AirPods'a yeni rakip geldi! Fiyatı şaşırttı

Facebook, Avustralya yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Aldığı karar büyük tepki çekmişti! Facebook yasağı kaldırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.