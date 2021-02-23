Facebook sağlık bilgilerine mi erişiyor?

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook, sağlık bilgilerini kullanıyor olabilir. Konu ile ilgili iddia New York finansal hizmetler departmanı tarafından yayınlandı. Buna göre bazı uygulamalar Facebook ile veri alışverişi yapıyor.

İşin daha çok tepki çeken tarafı ise bu uygulamaların sağlık kategorisinde bulunuyor olması. Özellikle de şu günlerin en önemli konuları içerisinde sağlık yer alıyor. Peki iddialara göre Facebook sağlık bilgilerimize nasıl ulaşıyor?

FACEBOOK İLE VERİ ALIŞVERİŞİ YAPIYORLAR İDDİASI

İddialara bakılırsa Facebook'un tam olarak kendisi verileri almıyor. Bunun yerine bazı uygulamalar onunla sağlık verilerini paylaşıyor. Diyelim ki düzenli olarak şeker ölçümlerinizi kaydettiğiniz bir uygulamayı indirmiş olun. Facebook bu uygulamadan verileri alıp kullanabiliyor.

Bununla ilgili çalışmaları çok çeşitli sağlık alanlarına genişletebiliriz. Mesela tansiyon hastaları ya da kolesterol rahatsızlıkları olanlar genellikle sağlık uygulamalarını kullanabiliyor. Facebook ise bu uygulamaları veri paylaşımına zorlamış olabilir. Ancak bu konuda bir kesinlik yok. Her ne kadar konu sadece raporlardan ve iddialardan ibaret olsa bile yine de bazı detaylar var.

Bu detaylardan bazıları Facebook şirketinin sadece yapmayın demekle yetindiğini gösteriyor. Firma bu aralar filtreleme sistemi üzerinde çalışsa bile yine de arka planda sağlık verilerini uygulamalardan alabilir.

