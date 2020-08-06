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  4. Facebook Trump'ın koronavirüs paylaşımını sildi!

Facebook Trump'ın koronavirüs paylaşımını sildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 09:10 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

Facebook Trump'ın koronavirüs paylaşımını sildi!

Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.

Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.

KORONAVİRÜSE YÖNELİK YANLIŞ İDDİALAR İÇERİYOR

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı.

AA

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