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Facebook'un adı değişiyor mu? Flaş karar! Facebook'un yeni adı ne olacak?

20.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Facebook önümüzdeki hafta metaverse'e odaklandığını yansıtacak şekilde şirket adını değiştirmeyi planlıyor. Ünlü sosyal medya platformundaki değişikliğin ayrıntılar merak ediliyor. Peki Facebook'un adı değişiyor mu? Facebook'un yeni adı ne olacak? İşte ayrıntılar...

Facebook'un adı değişiyor mu? Flaş karar! Facebook'un yeni adı ne olacak?

Konuyla ilgili bir kaynağın açıklamasına göre Facebook, önümüzdeki hafta metaverse'e odaklandığını yansıtacak şekilde şirket adını değiştirmeyi planlamakta.
Peki Facebook'un adı ne olacak?

FACEBOOK'UN ADI DEĞİŞİYOR MU?

Mark Zuckerberg'in şirketi Facebook Inc, adını değiştirmeyi planlıyor. The Verge'in özel haberine göre, CEO Mark Zuckerberg'in isim değişikliğini 28 Ekim'de şirketin yıllık Connect konferansında bahsetmeyi planladığı fakat daha erken de açıklayabileceği ifade ediliyor.

Yayınlanan habere göre sosyal medya uygulaması Facebook ismi korunacak ancak Instagram, WhatsApp, Messenger ve Oculus'u içinde barındıran Facebook Inc, şirketi bir ana şirket altına taşınmış olacak.

Bu hamle ile şirketin hem son zamanlardaki skandallarının önüne geçmeyi planladığı hem de 'metaverse' konusundaki yatırımındaki ciddiyetini vurgulamak istediği ifade ediliyor.

GOOGLE DA İSİM DEĞİŞTİRMİŞTİ

Yine daha önce benzer bir hamleyi Google uygulamaya sokmuş ve ana şirketin adını Alphabet şeklinde açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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