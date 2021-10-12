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Facebook ve Gmail çöktü mü? Facebook ve Gmail'de erişim sorunu!

12.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook ve Gmail çöktü mü? Reuters'ın Downdetector’e dayandırdığı son dakika haberine göre, Facebook'ta ve Gmail'de erişim sorunu yaşanıyor.

Facebook ve Gmail çöktü mü? Facebook ve Gmail'de erişim sorunu!

Geçtiğimiz hafta büyük bir kesinti ile gündeme gelen Facebook'ta tekrar erişim sorunu yaşandığı iddia ediliyor.

Reuters'ın Downdetector’e dayandırdığı son dakika haberine göre, kullanıcı raporları Facebook'ta sorun olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Google'ın e-posta servisi Gmail'de de sorun yaşandığı bildiriliyor.

FACEBOOK VE GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector'un Twitter'dan verdiği bilgilere göre ise bazı kullanıcılar Facebook'a ve Gmail'e erişim problemi yaşıyor.

Downdetector facebook

Gmail

Facebook'ta sorun yaşayan kullanıcıların büyük bir kısmının ABD'de olduğu, ancak Avrupa'nın bazı bölgelerinde de kesintiler yaşandığı öne sürülüyor.

Türkiye'deki kullanıcıların sorun yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmiyor.

FACEBOOK'TAKİ BÜYÜK KESİNTİ 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Facebook geçtiğimiz hafta dünya çapında erişim sorunu yaşamış ve söz konusu sorun yaklaşık 6 saat sonra giderilebilmişti. Facebook ile birlikte Facebook çatısı altındaki WhatsApp ve Instagram'da da hizmet kesintisi yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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