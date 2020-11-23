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Facebook ve Instagram verileri nasıl çalınıyor?

23.11.2020 09:30 | Son Güncelleme:
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Facebook ve Instagram verileri nasıl çalınıyor?

Uzun bir süredir takip edilen Facebook ve Instagram dolandırıcılığı, artık iyiden iyiye pes dedirtti. Hadi gelin herkesi fazlasıyla şaşırtan o yönteme birlikte bakalım.

Dünya genelinde 3,5 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook ve Instagram, dolandırıcılığı ile de tanınıyor. Bu defa dolandırma yöntemini kullanan kişi ise Türkiye’den. Yazılım geliştiricisi Ensar Şahintürk tarafından tasarlanan sistem son derece ilginç.
Facebook ve Instagram platformlarını klonlayan bu yazılımcı, kullanıcıların ne kadar bilgisi varsa hepsini klonladı. Klon sitelerin tamamını kullanan bu adam, kullanıcılara ait ne varsa hepsini kendi veritabanına aktardı.

Facebook şirketinin yaptığı açıklamaya göre; jolygram.com, imggram.com, imggram.net, finalgram.com, pikdo.net ve ingram.ws gibi platformlar kuruldu. Bu web sitelerinin kullanım amacı ise tamamen veri çalmaya yönelik. Ayrıca, kullanıcıların verileri kullanılarak reklam da yapıldı.

Ensar Şahintürk tarafından tasarlanan web siteleri gerçek platformdan ayırt etmek biraz zor. Facebook ve Instagram’ın neredeyse aynısı diyebiliriz. Buralara kayıt yaptıran kişiler veya giriş yapmaya çalışanlar, verilerinin kopyalanması sorunu ile karşılaşıyor.

Instagram ve Facebook kullanan kişiler, hem fotoğraflarının hem de diğer kişisel verilerinin başka yerlerde paylaşılması sorunu ile karşılaşacak. Hesap bilgileri çalınan 100 bin kişi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak onlara ait bilgilerin büyük bir çoğunluğu şu anda başka web sitelerinden diyebiliriz.

Son zamanlarda bu tür dolandırıcılık sayısı ciddi ölçüde arttı. Güvenlik uzmanları işte tam da bu nedenden dolayı herkesi dikkatli olmaya davet ediyor. Sizin de bu tarz bir dolandırılma hikayeniz var mı?

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