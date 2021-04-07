Facebook veri sızıntısı iddiaları için neler söyledi?

Veri güvenliği günümüzün en önemli sorunları içerisinde yer alıyor. Özellikle sosyal medya platformları bizimle ilgili neredeyse tüm bilgilere sahip. Tam isimler, konumlar, doğum günü bilgileri hatta telefon numaraları bile sosyal medya platformlarında yer alıyor. Bu nedenle Facebook gibi şirketler oldukça kritik pozisyonlarda diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde Facebook şirketinin büyük bir problem yaşadığını hatırlarsınız. Business Insider'ın haberine göre, milyonlarca kullanıcının birçok bilgisi Facebook üzerinden çalınmıştı. Şirketin iletişim müdürü Liz Bourgeouis konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

FACEBOOK VERİ SIZINTISI 2019 YILINDA YAŞANMIŞ

Yapılan açıklamaya göre bu veri ihlali Ağustos 2019 tarihinde yaşandı. Ortaya çıkar çıkmaz da bu ihlal hemen düzeltildi. Şirket tarafından böyle bir açıklama yapılsa bile açıkçası pek tatmin edici olmadı. Hatta o kadar fazla veri ihlali yaşandı ki artık hangisi hangi tarihte oldu hatırlamak mümkün değil.

Facebook kaynaklı olarak gerçekleşen Cambridge Analytica skandalı akıllardan henüz silinmedi. Bunun üzerine böyle haberlerin çıkması bu platforma olan güveni iyice sarsıyor. Peki sizce Facebook gerçekten de veri güvenliğini önemsiyor mu?

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