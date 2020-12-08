Facebook yeni bir kripto para projesi geliştirecek

Büyük umutlarla ortaya atılan Facebook Libra projesi, ne yazık ki fazla dayanamadı. Özellikle Mark Zuckerberg tarafından çok fazla destek gören bu proje, bazı büyük ülkelerin merkez bankaları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Normal şartlarda Mark Zuckerberg bu projeyi bir süre daha ilerletecekti. Ancak hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı. Para birimlerinin etkilenmesini istemeyen ülkeler, projeye karşı çıktı ve onu durdurdu. Ancak Facebook şirketinin CEO’su yeni bir proje ile bu konudan vazgeçmeyeceğini göstermiş oldu.

Dünyanın en büyük şirketleri içerisinde yer alan Facebook, kripto para projesinden vazgeçmedi. Dijital para transferini çok daha hızlı bir hale getirebilmek için yeni yöntemler deniyor. Özellikle de libra projesine benzer olanlar daha fazla tercih ediliyor.

Şirket tarafından oluşturulmak istenen yeni kripto para biriminin ismi ise “Diem” oldu. Bu yeni proje sayesinde anlık, düşük maliyetli ve son derece güvenli işlemler yapılması amaçlanıyor. Zaten libra projesinin de en büyük amacı buydu.