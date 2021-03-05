Facebook yüzlerce sahte Instagram hesabını kapattı

Facebook, ağın arkasındaki kişilerin muhtemelen hesapları sosyal platformun otomatik algılama sistemlerini atlatmak amacıyla satın aldığını söylüyor. Söz konusu hesaplar Facebook’un “hashtag zehirlenmesi” ve “konum zehirlenmesi” olarak tanımladığı taktikleri kullanıyor. Yani protesto organizatörleri tarafından kullanılan hashtag’leri ve konum etiketlerini esasen spam olarak işaretliyor. Instagram hesapları yaklaşık 55.000 takipçi kazandı ve genellikle #PutinLeave ve #FreeNavalny gibi hashtag’ler altında yayınlandılar.

FACEBOOK KURALLARINA AYKIRI DEĞİL AÇIKLAMASI

Facebook’un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher muhabirlerle yaptığı bir görüşmede, hashtag zehirlemesine girişmenin Facebook kurallarına aykırı olmadığını belirtti. Bunun aktivistler tarafından sıklıkla kullanılan bir taktik olduğunu ve “tartışmanın önemli bir parçası” olabileceğini söyledi. Ancak bunu yapmak için sahte hesapların kullanılması, şirketin platform manipülasyonuna karşı kurallarını çiğniyor.

Facebook, platformundaki eşgüdümlü gerçek dışı davranışlar hakkındaki en son raporunda ağı ayrıntılı olarak açıkladı. Şirket, Instagram hesaplarına ek olarak Tayland, Fas ve İran ile bağlantılı sahte hesap ağları da buldu. İkinci bir operasyonda Facebook, Rusya’da başlayan ve Ukrayna dışında faaliyet gösteren bir ağın parçası olarak “eşgüdümlü gerçek dışı davranış” sergileyen 100’den fazla Facebook sayfasını ve 40 Instagram hesabını kaldırdı. Facebook, tüm bulgularını ABD hukuk makamları, ABD kongresi ve etkilenen ülkelerdeki diğer teknoloji şirketleriyle paylaştığını söyledi.

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