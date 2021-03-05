HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook yüzlerce sahte Instagram hesabını kapattı

Facebook yüzlerce sahte Instagram hesabını kapattı

05.03.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Facebook yüzlerce sahte Instagram hesabını kapattı

Facebook, Rus protestoculara destek veren yüzlerce sahte Instagram hesabını kapattı. Şirket, yakın zamanda tutuklanan Rus muhalefet lideri Alexey Navalny’yi desteklemek için “izleyicileri hedef alan” 530 hesaptan oluşan bir ağ bulduğunu söyledi.

Facebook, ağın arkasındaki kişilerin muhtemelen hesapları sosyal platformun otomatik algılama sistemlerini atlatmak amacıyla satın aldığını söylüyor. Söz konusu hesaplar Facebook’un “hashtag zehirlenmesi” ve “konum zehirlenmesi” olarak tanımladığı taktikleri kullanıyor. Yani protesto organizatörleri tarafından kullanılan hashtag’leri ve konum etiketlerini esasen spam olarak işaretliyor. Instagram hesapları yaklaşık 55.000 takipçi kazandı ve genellikle #PutinLeave ve #FreeNavalny gibi hashtag’ler altında yayınlandılar.

FACEBOOK KURALLARINA AYKIRI DEĞİL AÇIKLAMASI

Facebook’un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher muhabirlerle yaptığı bir görüşmede, hashtag zehirlemesine girişmenin Facebook kurallarına aykırı olmadığını belirtti. Bunun aktivistler tarafından sıklıkla kullanılan bir taktik olduğunu ve “tartışmanın önemli bir parçası” olabileceğini söyledi. Ancak bunu yapmak için sahte hesapların kullanılması, şirketin platform manipülasyonuna karşı kurallarını çiğniyor.

Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldıTayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Facebook, platformundaki eşgüdümlü gerçek dışı davranışlar hakkındaki en son raporunda ağı ayrıntılı olarak açıkladı. Şirket, Instagram hesaplarına ek olarak Tayland, Fas ve İran ile bağlantılı sahte hesap ağları da buldu. İkinci bir operasyonda Facebook, Rusya’da başlayan ve Ukrayna dışında faaliyet gösteren bir ağın parçası olarak “eşgüdümlü gerçek dışı davranış” sergileyen 100’den fazla Facebook sayfasını ve 40 Instagram hesabını kaldırdı. Facebook, tüm bulgularını ABD hukuk makamları, ABD kongresi ve etkilenen ülkelerdeki diğer teknoloji şirketleriyle paylaştığını söyledi.

Mortal Kombat filmi +18’lik fragmanıyla rekor kırdı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!Üzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!
Apple geçtiğimiz yıl tanıtmıştı! Fiyatları düşecek mi?Apple geçtiğimiz yıl tanıtmıştı! Fiyatları düşecek mi?
Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Rusya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

iCloud fotoğraflarını Google’a aktarmak artık daha kolay

iCloud fotoğraflarını Google’a aktarmak artık daha kolay

Samsung ve Mastercard biyometrik özellikli kart geliştirecekler

Samsung ve Mastercard biyometrik özellikli kart geliştirecekler

Galaxy A82 5G testlerde görüldü!

Galaxy A82 5G testlerde görüldü!

Brave gizlilik odaklı arama motoru üzerinde çalışıyor

Brave gizlilik odaklı arama motoru üzerinde çalışıyor

YouTube, Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı

Ülkede askeri darbe yapılmıştı! Sosyal medya devinden flaş engel

Apple Türkiye fiyatlarını bu ay gözden geçirebilir

Apple geçtiğimiz yıl tanıtmıştı! Fiyatları düşecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.