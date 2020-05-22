HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook'ta torununun fotoğraflarını izinsiz paylaşan kadına para cezası

Facebook'ta torununun fotoğraflarını izinsiz paylaşan kadına para cezası

22.05.2020 00:34 | Son Güncelleme

Hollanda'da bir kadın, annesinin itirazlarına rağmen torunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mahkeme, fotoğrafların silinmesi, silinmemesi durumunda da para cezası verilmesi hükmüne vardı.

Facebook'ta torununun fotoğraflarını izinsiz paylaşan kadına para cezası

Hollanda'da bir mahkeme, ebeveynlerin izni olmadan torunlarının fotoğraflarını Facebook ve Pinterest'te paylaşan kadını cezalandırdı.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü (GDPR) temel alan mahkeme, kadının fotoğrafları silmesi hükmüne vardı. Fotoğrafları silmemesi durumunda ise kadına para cezası verilecek.

Olayın mahkemeye taşınmasının sebebi ise anne ile kızı arasında yaşanan tartışma oldu.

Anneanne, sosyal medyada torunun fotoğraflarını paylaştı, kızı ise annesinde defalarca fotoğrafları silmesini istedi. Kadın ise kızının itirazlarına rağmen torunun fotoğraflarını sosyal medyadan silmedi.

Mahkeme kadını haksız buldu.

Bir veri uzmanı, kararın 'Avrupa mahkemesinin yıllardır bu konuda benimsediği duruşu yansıttığını' söyledi.

GDPR, 'tamamen kişisel' veya 'ev içi' veriler için geçerli değil. Ama mahkeme, sosyal medyada paylaşılmasıyla fotoğrafların daha geniş kitlelere ulaşabileceği hükmüne varıp fotoğrafların silinmesi kararı aldı.

'Fotoğraflar üçüncü tarafların eline geçebilir'

Mahkeme kararında, "Facebook ile, fotoğrafların dağıtılabileceği ve üçüncü tarafların eline geçebileceği ihtimali göz ardı edilemez" dendi.

Anneanne fotoğrafları silmezse, silmediği her gün için de 50 euro ödeyecek. Mahkeme kararına uymamaya devam etmesi durumunda ise para cezası 1000 euro'ya kadar çıkabilecek.

Eğer kadın, torununun başka fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya devam ederse de, her paylaşımı için ek 50 euro daha ödeyecek.

Decoded Legal adlı avukatlık bürosunda teknoloji avukatı olarak çalışan Neil Brown, "Sanıyorum, fotoğrafları çok düşünmeden tweet atan ya da sosyal medyada paylaşanlar için şaşırtıcı olacak" dedi ve şunları söyledi:

"Yasal düzenleme bir yana, makul olan, bu fotoğrafları paylaşan kişinin böyle bir uyarıdan sonra 'Artık annesi ya da babası fotoğrafların görülmesini istemiyor' diyerek paylaşımlarını silmesidir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Trump'tan kritik hamle! Rusya'dan açıklama geldiTrump'tan kritik hamle! Rusya'dan açıklama geldi
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kadın gözaltına alındı

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kadın gözaltına alındı

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

Alarm verildi! İkinci dalga...

Alarm verildi! İkinci dalga...

Hayırsever iş adamı hayatını kaybetti! Acı haber

Hayırsever iş adamı hayatını kaybetti! Acı haber

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
ABD'de bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu

Yolun ortasında 1 milyon dolar buldular

Trump'tan ikinci dalga olasılığıyla ilgili açıklama: Ekonomiyi durdurmayacağız

Trump'tan ikinci dalga olasılığıyla ilgili açıklama: Ekonomiyi durdurmayacağız

İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testini denemeye başladı

Denemeler başladı: 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testi

ABD, koronavirüs aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek

ABD ile İngiliz firma anlaştı: Aşı için 1,2 milyar dolar

Rusya'dan ABD'nin Açık Semalar Anlaşması açıklamalarına tepki

Trump'tan kritik hamle! Rusya'dan açıklama geldi

Yunanistan'dan turizm kararları! Tatile çıkana 120 avro destek

Yurt dışından gelenlere test yapılmayacak! Tatile çıkana 120 avro destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.