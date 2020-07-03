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Faciada ölü sayısı artıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

Myanmar'da yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen heyelanda 162 madenci hayatını kaybetti.

Faciada ölü sayısı artıyor!

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili olan şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, heyelanda 162 madencinin öldüğünü, yaralanan 54 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Toprak altında kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Madende yaklaşık 200 işçinin çalıştığı belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Myanmar hükümeti, 26 Haziran'da yağmur mevsimi boyunca sıkça görülen heyelanlar nedeniyle Hpakant bölgesinde 3 ay süreyle madenlerin kapatılmasını istemişti. Aynı bölgede geçen yıl nisan ayında heyelan nedeniyle bir maden ocağında 54 kişi hayatını kaybetmişti.

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