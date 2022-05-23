HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil halı sahaya uçtu

Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil halı sahaya uçtu

23.05.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de kontrolden çıkan bir otomobil, trafik ışıklarına çarptıktan sonra yol kenarında bulunan halı sahaya düştü. Kaza sırasında halı sahada maç yapan çocuklar büyük korku yaşadı.

Küçükçekmece’deki kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Alt Hat Boyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı.

HALI SAHAYA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü.

kucukcekmecede-kontrolden-cikan-otomobil-hali-sahaya-girdi_5276_dhaphoto3

Facidan dönülen kazada şans eseri halısahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmadı. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

kucukcekmecede-kontrolden-cikan-otomobil-hali-sahaya-girdi_5276_dhaphoto4

"TAKLA ATARAK GELDİ"

Kaza sırasında halısahada bulunan gençlerden biri, “Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti belki 100-120 ile geliyordu. Burda geldi el frenini bir çekti takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum araba süremem bundan sonra” dedi. (İHA-DHA)

kucukcekmecede-kontrolden-cikan-otomobil-hali-sahaya-girdi_5276_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kene can aldı! 19 yaşındaki genç kurtarılamadıKene can aldı! 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?
Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyorMuhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Fransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecek

Fransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecek

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Kaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Kaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.