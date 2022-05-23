Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil halı sahaya uçtu

Küçükçekmece’deki kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Alt Hat Boyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı.

HALI SAHAYA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü.

Facidan dönülen kazada şans eseri halısahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmadı. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"TAKLA ATARAK GELDİ"

Kaza sırasında halısahada bulunan gençlerden biri, “Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti belki 100-120 ile geliyordu. Burda geldi el frenini bir çekti takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum araba süremem bundan sonra” dedi. (İHA-DHA)



