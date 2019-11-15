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Faciadan dönüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 05:25 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısı alev yandı. Yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Uykularından uyanan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, korku dolu gözlerle yangın izledi.

Faciadan dönüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

İstiklal Mahallesi Mevlana Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirirken bir taraftan da binada oturan komşularını uyandırdı. Uykularından uyanan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, korku dolu gözlerle yangın izledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangın sonucu binanın çatısı zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, binanın çatısında çıkan yangın mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde 4 katlı binanın çatısının alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi gözleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt bina yangın

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