Facianın akılalmaz yeni görüntüler: İliç'teki maden faciasında toprak çığa dönüşmüş!

İliç'teki maden faciasında 9 işçi toprak altında kalarak kaybolmuştu. O facianın yeni görüntüleri facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün itibarıyla günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor. (İHA)