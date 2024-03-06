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  4. Facianın akılalmaz yeni görüntüler: İliç'teki maden faciasında toprak çığa dönüşmüş!

Facianın akılalmaz yeni görüntüler: İliç'teki maden faciasında toprak çığa dönüşmüş!

06.03.2024 15:04
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Erzincan'da İliç ilçesinde yaşanan maden faciasından akılalmaz yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden adeta çığ gibi düştüğü görüldü.

İliç'teki maden faciasında 9 işçi toprak altında kalarak kaybolmuştu. O facianın yeni görüntüleri facianın boyutunu gözler önüne serdi.

HEYELAN BÖYLE GELMİŞ

Maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

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ÇIĞ GİBİ DÜŞÜYOR!

Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün itibarıyla günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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heyelan
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