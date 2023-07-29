Facianın eşiğinden dönüldü! Timsahı beslerken ayağı kayınca... Saniye saniye dehşet anları!

600 kiloluk timsaha çiğ hindi atarken ayağı kayan adam bir faciadan kıl payıyla kurtuldu.

TİMSAHI BESLERKEN AYAĞI KAYINCA...

Colorado Timsah Çiftiği'ndeki ziyaretçiler tarafından çekilen görüntülerde, Chad isimli adamın timsah Elvis'i beslediği görülüyor.

Adam timsaha çiğ hindi verirken geriye çıktığı sırada ayağı kaydı ve timsah bir anda adama doğru hamle yaptı.

Yürekleri ağza getiren olayda Chad isimli adam şans eseri yaralanmazken bir facianın da eşiğinden dönüldü.

İŞLETME OLAY ANINI PAYLAŞTI

İşletme Facebook üzerinden olay anına dair fotoğraf ve videoları paylaştı.

Paylaştığı videolar için "Hafta sonu Elvis hindi mi yoksa Chad'ın budunu mu yemek istediğine karar vermekte zorlandı" ifadelerine yer verildi.

