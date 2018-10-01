Fadıl Akgündüz'e bir şok daha!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 14'üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi.

'YEĞENİMDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un kendisinin yeğeni olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Sait Obut da "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi. Sait Obut, "Bayrampaşa Caprice Gold projesindenyaklaşık 5 yıl kadar önce devremülk sözleşmesi yaptık. Bir dairemi 120 milyar karşılığında vererek ödeme yapmış oldum. Bana 7 aylık bin lira civarında kira bedeli ödendi. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadı. Tapularımı aldım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

Şikayetçi Yahya Kaan ise Bayrampaşa Caprice Gold Projesi'nden 2011 yılında devre mülk sözleşmesi yaptığını belirterek "Kaanlar firması olarak 11 adet daire ve bir adet fabrikamıza bedeli karşılığında 23 milyon lira değer biçilmişti. Sonrasında ben ortaklıktan ayrılınca 600 bin lira karşılığı 6 adet 15 günlük devremülk hisseme düştü. Bunun tapusunu aldım. Ancak bana herhangi bir ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim" dedi. Diğer şikayetçiler de sanığın cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları da 1,5 yıldır bilirkişi raporunun alınamadığını belirterek sanıkların tutuklanmasını talep etti.