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Fahiş fiyatlar ve enflasyona Lukaşenko'dan müdahale! Zam yasağını çok keskin açıkladı: "Yarın değil, bugün!"

06.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'te ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere bir hükümet toplantısında alınan yeni kararı açıkladı. Lukaşenko'nun açıkladığı karara göre, "fahiş" enflasyonla mücadele için tüketici fiyatlarının artırılmasına bugünden itibaren yasak getirildi. Lukaşenko'nun kararı açıklarken kullandığı keskin ifadeler dikkat çekti.

Fahiş fiyatlar ve enflasyona Lukaşenko'dan müdahale! Zam yasağını çok keskin açıkladı: "Yarın değil, bugün!"

Belarus'ta enflasyon ve fiyat artışları, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu harekete geçirdi. Lukaşenko kurmaylarını toplayarak atılacak adımları masaya yatırmak üzere toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda enflasyon ve fiyat artışlarıyla ilgili en acil konular toplantıda ele alındı. Lukaşenko, tüm pazar segmentlerinde adil fiyatlandırmayı sağlamak için yetersiz kontrol ve eylem eksikliği nedeniyle sert eleştirilerini dile getirdi. Lukaşenko olaya keskin bir müdahaleyle el attı.

"YASAKLANDI!"

Belta haber ajansında yer alan habere göre Lukashenko "Bugünden itibaren fiyat artırmak yasak. Yasaklandı!" dedi.

"YARIN DEĞİL, BUGÜN"

Lukashenko "Bu (yasak) bugünden itibaren, yarın değil, bugün başlıyor. Böylece bugün bile fiyatlar artırılamayacak" dedi.

İSTİSNALAR İÇİN KARAR BU MERCİLERDE

Öte yandan Lukaşenko, kimi emtialar için istisnalar olabileceğini belirtti ve bu konuda karar almaya yetkili olacak kişileri belirledi.

Lukaşenko, "Bu tür kararlar, Antitekelci Düzenleme ve Ticaret Bakanı, valiler ve Minsk belediye başkanı tarafından alınabilir. Onların izni olmadan hiçbir fiyat bugünkü seviyesinin üzerine çıkamaz" şeklinde talimat verdi.

"BİR YOLUNU BULSAN İYİ OLUR"

Lukaşenko, Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov'a "Fiyatları düşürmenin yollarını bulsan iyi olur" diyerek mesaj verdi.

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Belarus Aleksandr Lukaşenko
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