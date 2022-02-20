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Fahrettin Altun'dan "Başka Yerde Yaşayamam" paylaşımı

20.02.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından #BaşkaYerdeYaşayamam etiketiyle bir video paylaştı. Altun'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı.

Fahrettin Altun'dan "Başka Yerde Yaşayamam" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başka Yerde Yaşayamam" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'dan bir video paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM VE VİDEO

Fahrettin Altun, paylaştığı videoya "Bizi biz yapan her şeyi, bu ülkeye duyduğumuz eşsiz ve derin sevgiye borçluyuz." mesajını ekledi. Video, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni aldı.


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