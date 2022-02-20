Fahrettin Altun'dan "Başka Yerde Yaşayamam" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başka Yerde Yaşayamam" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'dan bir video paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM VE VİDEO

Fahrettin Altun, paylaştığı videoya "Bizi biz yapan her şeyi, bu ülkeye duyduğumuz eşsiz ve derin sevgiye borçluyuz." mesajını ekledi. Video, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni aldı.

Bizi biz yapan her şeyi,

bu ülkeye duyduğumuz eşsiz ve derin sevgiye borçluyuz.#BaşkaYerdeYaşayamam pic.twitter.com/2nohrBYiBN — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 19, 2022



