Fahrettin Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Fahrettin Altun biyografisi...

Pek çok gazetede köşe yazarlığı yapmış olan, İstanbul Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden mezun olan ve Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde tamamlayan Fahrettin Altun'un hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Fahrettin Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında?

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

11 Eylül 1976 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya gelmiş olan Fahretti Altun, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi başlıklı teziyle sosyoloji doktoru unvanı almıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve iletişim fakültesinin kurucu dekanlığını yapmış olan Altun, bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde iletişim bölüm başkanlığı görevini de ifa etmiştir. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev almıştır.