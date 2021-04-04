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Fahrettin Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Fahrettin Altun biyografisi...

04.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden mezun olmuş olan ve Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde tamamlayan Fahrettin Altun'un hayatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Fahrettin Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Fahrettin Altun biyografisi...

Fahrettin Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Fahrettin Altun biyografisi...

Pek çok gazetede köşe yazarlığı yapmış olan, İstanbul Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden mezun olan ve Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde tamamlayan Fahrettin Altun'un hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Fahrettin Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında?

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

11 Eylül 1976 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya gelmiş olan Fahretti Altun, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi başlıklı teziyle sosyoloji doktoru unvanı almıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve iletişim fakültesinin kurucu dekanlığını yapmış olan Altun, bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde iletişim bölüm başkanlığı görevini de ifa etmiştir. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Fahrettin Altun, 2014-2018 yıllarında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)nın İstanbul genel koordinatörlüğünü yürüttü. Bunun yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi'nin iletişim fakültesi dekanlığı görevinde de bulunmuştur. Aynı zamanda Akşam, Daily Sabah ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı ve Anlayış dergisinin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüştürülmesinden sonra, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz 2018’de cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı olarak atanmıştır. Aynı zamanda Altun, Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesidir.

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