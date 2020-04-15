Fahrettin Altun'un kiraladığı arsa tartışması! 'Kumpas ve kurgu'

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yoksullaşmaya neden olduğunu savunan Özkoç, bu süreçte belediyelerin gelir kaynaklarının artırılması, giderlerinin azaltılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık." dediğini anımsatan Özkoç, "Çok güzel bir sözümüz var; eve lazım olan camiye haramdır." diye konuştu.

"BİR GÖLGE BOKSU YAPAR NOKTADAYIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadelede gerekli önlemlerin alındığını, test-vaka oranlarının, bu önlemlerin olumlu sonuç verdiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu süreçte belediyelere kaynak aktarıldığını söyleyen Akbaşoğlu, öte yandan koronavirüs tedavisi için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ilişkin gerçek dışı bazı haberlerin yayımlandığını belirten Akbaşoğlu, Altun'un evinin hemen bitişiğinde bulunan, komşuları ile kendisinin güvenliğini de ilgilendiren söz konusu yeri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün herkese açık ihalesine katılıp en yüksek teklifi vererek kiraladığını anlattı.

Akbaşoğlu, söz konusu iddiaların yer aldığı haberlerle Altun'un açık adresi verilerek hem kendisinin hem de ailesinin hedef gösterildiğini vurgulayarak, "Yapılan işlemler hukuk, mevzuat içerisinde yapılan işlemlerdir. Asla yıkılan bir yapılaşma söz konusu değildir. Bir kumpas ve kurgu vardır. Bu şekilde olmasına rağmen bunun, siyasi bir takım saiklerle bu olayı çarpıtmayla buradan siyasi rant elde etmeye yönelik bir yaklaşım olarak ortaya çıktığı açıktır." dedi.

AK Partili Akbaşoğlu, çocuk istismarcılarına af veya ceza indirimi getirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Olmayan olaylar, tahayyüller üzerinden maalesef bir gölge boksu yapar noktadayız." dedi.

