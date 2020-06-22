Fahrettin Koca, Erdoğan'ı da geride bıraktı! 10 milyon takipçili ilk Türk siyasetçi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye'de en öne çıkan kişilerden oldu. Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar kısa sürede çok sayıda kişi tarafından takip edilmeye başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştı. Koca, böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 milyonluk takipçi sayısını da geride bırakırken, Instagram'da 10 Milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu.
Bir diğer sosyal medya platformu olan Twitter'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16,2 milyon takipçisi bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5,7 milyon takipçisi var.