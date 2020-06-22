Fahrettin Koca, Erdoğan'ı da geride bıraktı! 10 milyon takipçili ilk Türk siyasetçi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye'de en öne çıkan kişilerden oldu. Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar kısa sürede çok sayıda kişi tarafından takip edilmeye başladı.

INSTAGRAM'DA 10 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞAN İLK TÜRK SİYASETÇİ FAHRETTİN KOCA OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştı. Koca, böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 milyonluk takipçi sayısını da geride bırakırken, Instagram'da 10 Milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu.

TWITTER'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKİPÇİ SAYISI 16,2 MİLYON

Bir diğer sosyal medya platformu olan Twitter'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16,2 milyon takipçisi bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5,7 milyon takipçisi var.

