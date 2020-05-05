Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak, "Ecdadımızın türbesini sırtlayıp kaçan sen, Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çeken sen, hastanelere vediğin hazine garantilerini İngiliz mahkemelerine emanet eden sensin. Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın." ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'ın paylaşımı şu şekilde:

Ecdadımızın türbesini sırtlayıp kaçan sen, Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çeken sen, hastanelere vediğin hazine garantilerini İngiliz mahkemelerine emanet eden sensin. Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun?Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 4, 2020

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında normalleşme adımlarını sıralarken CHP'nin son dönemde artan darbe imalarına da tepki göstererek, "CHP yöneticilerinin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demokrasi tecrübesinden zerre kadar nasiplenmediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar.