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Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 00:11 | Son Güncelleme

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak, "Ecdadımızın türbesini sırtlayıp kaçan sen, Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çeken sen, hastanelere vediğin hazine garantilerini İngiliz mahkemelerine emanet eden sensin. Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın." ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'ın paylaşımı şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında normalleşme adımlarını sıralarken CHP'nin son dönemde artan darbe imalarına da tepki göstererek, "CHP yöneticilerinin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demokrasi tecrübesinden zerre kadar nasiplenmediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar.

"YALAN SÖYLEYEREK SİYASET YAPILMAZ"

Sadece son günlerdeki kötü örnekler bile, karşımızdaki hastalıklı zihniyetin asla iflah olmayacağının delilidir. CHP yöneticilerinin güya siyaset diye sergiledikleri tavırlar, dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle, hukukla, hatta insanlıkla bağdaşmaz. Sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış bilgilerle insanlar haksızca itham edilerek siyaset yapılmaz. Sürekli iftira atılarak, insanların mahremiyetine girilerek siyaset yapılmaz. Doğru olmadığını çok iyi bildikleri konuları, pervasızca ve yol açtığı sosyal, siyasi, ekonomik sonuçları umursamadan tartışmaya açanların yaptıkları işin adı siyaset değildir. Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor.

"SİZ KESİNLİKLE MİLLİ DEĞİLSİNİZ"

Hal böyle olunca yardımcılarına, il başkanlarına diyecek söz bulamıyoruz. CHP'nin bu tarzı yüzünden, yeni nesillerin siyasetten soğumasından endişe ediyoruz. Biz kadınları ve gençleri siyasi karar alma mekanizmalarında daha etkin şekilde yer almaya davet ederken, bu tür kötü örneklerin gayretimizi sekteye uğratmasına izin veremeyiz. Siyasetin kalitesini artırmanın yolu, bu kirli zihniyeti ülkemizden tasfiye etmekten geçiyor. CHP yöneticileri ile aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerdeki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın. Türk Milleti, sizi ne o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır. Çünkü siz kesinlikle milli değilsiniz, yerliliğiniz de tartışılır" ifadelerini kullanmıştı.

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