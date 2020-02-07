HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Falçatalı saldırganlar tutuklandı

Falçatalı saldırganlar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2020 00:22 | Son Güncelleme

Mersin’de, trafikte tartıştıkları Rıza Sandal (25) ile Çağrı Yıldız'a (26) ailelerinin yanında falçatayla saldırıp, yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ö.Ö. ve M.Ö., yeniden yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Falçatalı saldırganlar tutuklandı

26 Ocak günü merkez Toroslar ilçesinde Çağrı Yıldız (26) ve eniştesi Ali Rıza Sandal (25) yanlarında eşleri ve çocukları misafirlikten dönerken, bir fırında ekmek almak için durdukları sırada, yol verme meselesinden 5 kişi ile tartıştı. İddiaya göre, kalabalık gruptan M.Ö. ve Ö.Ö.'nün sopalı ve falçatalı saldırısına uğrayan Yıldız ve Sandal, yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişiye yaklaşık 200 dikiş atıldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardırdan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sandal ve Yıldız'ı yaraladığı iddia edilen Ö.Ö. ve M.Ö. ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayın ardından yakalandıktan sonra serbest bırakılan Ö.Ö. ve M.Ö.'nün ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, "Taraflarla ilgili ayrıntılı raporla ilgili işlem yapıldığında, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olup, çehrede sabit eser yönünden 6 ay sonra tekrar değerlendirileceği anlaşılmıştır. Bu sebeple salıverilen şüphelilerin tekrar ifadesi alındıktan sonra, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Bu kare Türkiye'de çekildi! Sokaklar tanınmaz haldeBu kare Türkiye'de çekildi! Sokaklar tanınmaz halde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Falçatalı saldırganlar Mersin tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Virüsü gizli mesajla ilk o duyurmuştu! Durumu kritik

Virüsü gizli mesajla ilk o duyurmuştu! Durumu kritik

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Ekrem İmamoğlu'na 'Korona virüsü' ziyareti

Ekrem İmamoğlu'na 'Korona virüsü' ziyareti

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de korkutan anlar! Otomobiliyle dükkana böyle daldı

Bir anda dükkana daldı! O anlar böyle görüntülendi

İzmir'de bir kadın, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Az kalsın düşen eşyanın altında kalıyordu

Burası Kayseri! Fırtına sokakları savaş alanına çevirdi

Bu kare Türkiye'de çekildi! Sokaklar tanınmaz halde

Asırlık kara trenler ziyaretçilerini bekliyor

Yerinden ayrılmadan onları bekliyor

Coronavirüsüyle savaşan doktorların yüzündeki fedakarlık izleri

Coronavirüsüyle savaşan doktorlar sosyal medyayı salladı

İntihardan vazgeçti, polise yumruklu selam verdi

Gören oraya koştu! Gözlerini kırpmadan izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.