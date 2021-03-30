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Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü

30.03.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da falezler üzerinde denizi izlerken dengesini kaybeden İsmet Y. (33), 30 metreden denize düştü. Bir kaya üzerine çıkmayı başaran İsmet Y., deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Falezler üzerinde denizi izleyen İsmet Y., şiddetli rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedince 30 metreden denize düştü.

KAYALIKTA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yara almayan İsmet Y., yüzerek falezlerin altındaki bir kayalık alana çıkıp kurtarılmayı bekledi. Bu sırada bir kişinin denize düştüğünü gören çevredeki kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi yapılan çalışma ile İsmet Y.’yi bota aldı. Metrelerce yuvarlanarak denize düşmesine rağmen olaydan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtilen İsmet Y., Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarıldı. Polislerin üşümemesi için battaniye ile üstünü örttüğü İsmet Y., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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