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Fanatik muhabbet kuşu: O kupa Sivas’a geldi, elhamdülillah Sivaslıyız, gardaş

31.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor fanatiği Japon isimli muhabbet kuşu, Sivasspor’un aldığı Türkiye Kupası’nın sevincini yaşıyor. Kurduğu uzun cümlelerle dikkatleri üzerine çeken kuş, ''O kupa Sivas’a geldi, Elhamdülillah, çok şükür'' derken kuşun sahibi, ''İstanbul takımlarından kendi takımları için tezahürat yapılması için arayanlar oldu. Yalnız bizim Sivasspor yöneticilerinden maalesef kimse aramadı'' şeklinde konuştu.

Fanatik muhabbet kuşu: O kupa Sivas’a geldi, elhamdülillah Sivaslıyız, gardaş

Fanatik muhabbet kuşu Japon, Sivasspor’un Türkiye Kupasını almasını “Sivas’ın yollarında” türküsünü söyleyerek kutladı. Final müsabakasından önce “O kupa buraya gelecek, elhamdülillah Sivaslıyız, gardaş” diyen Japon, kupanın alınmasının ardından Sivas’ın yollarında türküsünü söyleyerek, “O kupa Sivas’a geldi, Elhamdülillah, çok şükür, ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde sloganlar atmaya başladı.

AVRUPA’DA DA SİVASSPOR’U YALNIZ BIRAKMAYACAK

İlgi odağı olan kuşu besleyen sahibi Ömer Bayrak, Japon’un Avrupa müsabakalarında da Sivasspor’un yanında olacağını belirterek, “Biz daha önce çalışmalarımızda ‘o kupa Sivas’a gelecek’ diye kuşumuza öğrettik. Futbolcular taraftarın desteği ile o kupayı Sivas’a getirdi. Bundan sonra ne çalışma yapabiliriz diye düşündük, Kuşumuza ‘o kupa Sivas’a geldi, elhamdülillah, çok şükür, Sivas’ın yollarına çıkayım dağlarına’ sloganlarını öğrettik. Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum, onun içinde yine bir slogan yapıp sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

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İSTANBUL TAKIMLARINDAN ARIYORLAR

Bayrak, İstanbul takımlarından kendi tezahüratlarını yapmaları için aradıklarını söyleyerek, "Sivasspor yönetiminden şuana kadar kimse beni aramadı. İstanbul takımlarından arayanlar oldu. Kendi takımları için tezahürat yapılması için arayanlar oldu. Yalnız bizim Sivasspor yöneticilerinden maalesef kimse aramadı. Bu bir gönül işi biz ne yapıyorsak Sivas ve Sivasspor için yapıyoruz, hiçbir beklentimiz yok. Bundan sonrada güzel olan her şeyi yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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