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Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Nubia'nın aktif fanlı akıllı telefonu Nubia Red Magic 5G tanıtıldı. Tıpkı bir bilgisayar gibi donanımını soğutmak için fan sistemi bulunan Nubia Red Magic 5G'nin tek öne çıkan özelliği sadece fanı da değil. Peki Nubia Red Magic 5G'nin özellikleri neler? Nubia Red Magic 5G'nin fiyatı ne kadar?

Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bilgisayarlar yüksek performans gerektiren oyun veya programları çalıştırdıklarında aşırı derece ısınırlar. Bu durum uzun süre boyunca devam ettiğinde ise çok ciddi sorunlara hatta yangınlara dahi sebebiyet verebilir. Bunları önlemek adına bilgisayar üreticileri aktif fan sistemleriyle önlem alırlar. Bu zamana kadar bilgisayarlarda karşımıza çıkan ve yıllardır kullanılan aktif fan sistemi, şimdi ise çok başka bir üründe karşımıza çıktı; Bir akıllı telefonda. Nubia'nın yeni oyun telefonu Nubia Red Magic 5G sonunda tanıtıldı.

NUBİA RED MAGİC 5G ÖZELLİKLERİ

Nubia Red Magic 5G'nin özellikleri arasında pek tabi ki üst seviye akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz şekilde Snapdragon 865 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise model seviyesine göre değişen 8GB/16GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. Telefonun ekranı ise tamamen çerçevesiz. Bu ekran 6,65 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran.

Nubia Red Magic 5G

Nubia Red Magic 5G kameraları ile de bir oyun telefonundan beklenileni veriyor. Arka tarafında 3 adet kameraya yer veren Red Magic 5G, ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun arka kameraları sırasıyla 64 MP ana + 8 MP geniş açılı + 2 MP makro olarak görev yapıyor. Şimdi ise gelelim telefonun merak ile beklenen aktif fan teknolojisine.

İŞTE NUBİA RED MAGİC 5G'NİN FAN SİSTEMİ

Nubia Red Magic 5G sonuçta bir oyuncu telefonu. Doğal olarak PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile gibi oyunların uzun süre oynanması, işlemciyi yoracak ve çok ısınmasına neden olacaktı. Nubia bu sorunu aktif fan sistemi ile aşmış durumda. Nubia'nın telefonun içine yerleştirdiği fan sayesinde, cihazın yanlarından hava alınıyor ve bu hava Nubia Red Magic 5G'nin donanımını soğutmak için kullanılıyor. Böylece performans kaybı yaşamadan uzun saatler boyunca oyun oynayabiliyor.

red magic 5G fan

NUBİA RED MAGİC 5G FİYATI

55W hızlı şarj destekli 4.500 mAh değerindeki bataryasından gücünü alan Nubia Red Magic 5G'nin 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 540 dolardan; 16GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 712 dolardan satışa sunulacak. Red Magic 5G için bir de Xiaomi Mi 10 Explorer Edition gibi şeffaf bir arka kapak seçeneği sunan Nubia, bunun için ise 655 dolar (8GB'lık model için) ve 755 dolar (16GB'lık model için) talep edecek.

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