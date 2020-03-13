Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bilgisayarlar yüksek performans gerektiren oyun veya programları çalıştırdıklarında aşırı derece ısınırlar. Bu durum uzun süre boyunca devam ettiğinde ise çok ciddi sorunlara hatta yangınlara dahi sebebiyet verebilir. Bunları önlemek adına bilgisayar üreticileri aktif fan sistemleriyle önlem alırlar. Bu zamana kadar bilgisayarlarda karşımıza çıkan ve yıllardır kullanılan aktif fan sistemi, şimdi ise çok başka bir üründe karşımıza çıktı; Bir akıllı telefonda. Nubia'nın yeni oyun telefonu Nubia Red Magic 5G sonunda tanıtıldı.

NUBİA RED MAGİC 5G ÖZELLİKLERİ

Nubia Red Magic 5G'nin özellikleri arasında pek tabi ki üst seviye akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz şekilde Snapdragon 865 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise model seviyesine göre değişen 8GB/16GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. Telefonun ekranı ise tamamen çerçevesiz. Bu ekran 6,65 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran.

Nubia Red Magic 5G kameraları ile de bir oyun telefonundan beklenileni veriyor. Arka tarafında 3 adet kameraya yer veren Red Magic 5G, ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun arka kameraları sırasıyla 64 MP ana + 8 MP geniş açılı + 2 MP makro olarak görev yapıyor. Şimdi ise gelelim telefonun merak ile beklenen aktif fan teknolojisine.