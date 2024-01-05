Fantazzie yeni oyunu Pick Slam’i duyurdu! Her gün oyna, her gün kazan

Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın büyük ligleri ve Suudi Ligi gibi zengin seçeneklerle başlayan Pick Slam, yakın gelecekte basketbolu ve ilerleyen zamanda F1, NFL gibi farklı spor dallarını oyuna dahil etmeyi planlıyor.

Oyun, kullanıcıların spor bilgisini değerlendirerek günlük gerçek para kazanabilecekleri bir platform sunuyor. Bu özellik, Pick Slam'i diğer fantezi spor oyunlarından ayrıştırıyor. Kullanıcılar, canlı verilerle spor etkinliklerini takip edebilir, kullanıcı dostu arayüzü ile kolayca deneyimlerini kişiselleştirebilirler.

Fantazzie’den sonra Pick Slam sporseverlere yeni bir fantezi spor deneyimi yaşatmaya başladı.

Pick Slam uygulamasını buraya tıklayarak indirin!





