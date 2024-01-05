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  4. Fantazzie yeni oyunu Pick Slam’i duyurdu! Her gün oyna, her gün kazan

Fantazzie yeni oyunu Pick Slam’i duyurdu! Her gün oyna, her gün kazan

05.01.2024 11:21 | Son Güncelleme:
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Yeni nesil fantezi spor oyunu Pick Slam, rakiplerinden farklı ve benzersiz bir fantezi spor deneyimi sunuyor. Sporseverler için özel bir şekilde tasarlanmış olan Pick Slam, günlük oyuncu eşleşmelerinde seçim yapmaya dayalı yapısıyla, yenilikçi ve rekabetçi bir oyun olma özelliği ile öne çıkıyor. Hızlı ve canlı bir oyun olan Pick Slam, günlük fantezi spor oyunlarının standartlarını değiştirirken; hızlı, heyecan verici ve taktiksel yapısıyla, spor severler için benzersiz bir deneyim vadediyor.

Fantazzie yeni oyunu Pick Slam’i duyurdu! Her gün oyna, her gün kazan

Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın büyük ligleri ve Suudi Ligi gibi zengin seçeneklerle başlayan Pick Slam, yakın gelecekte basketbolu ve ilerleyen zamanda F1, NFL gibi farklı spor dallarını oyuna dahil etmeyi planlıyor.

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Oyun, kullanıcıların spor bilgisini değerlendirerek günlük gerçek para kazanabilecekleri bir platform sunuyor. Bu özellik, Pick Slam'i diğer fantezi spor oyunlarından ayrıştırıyor. Kullanıcılar, canlı verilerle spor etkinliklerini takip edebilir, kullanıcı dostu arayüzü ile kolayca deneyimlerini kişiselleştirebilirler.

Fantazzie’den sonra Pick Slam sporseverlere yeni bir fantezi spor deneyimi yaşatmaya başladı.

Pick Slam uygulamasını buraya tıklayarak indirin!

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