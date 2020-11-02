Faranjit neden olur? İşte belirtileri...

Havaların soğuması ile birlikte birçok hastalık da kendini göstermeye başladı. Çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla beraber ortaya çıkan ve benzer belirti lere yol açan farenjit, bu hastalıkların başında gelmektedir. Faranjit, burun ve ağız boşluğunun arka duvarını örten mukozanın iltihaplanmasıdır. Faranjitin akut (ani başlayan) ve kronik (müzmin) olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten KBB Uzmanı Op.Dr. Fatih Eraslan, sözlerine şöyle devam etti: “Akut faranjit, özellikle kış aylarında en çok rastlanan boğaz enfeksiyonudur. Üst solunum yolu hastalıkları ile beraber sık görülür. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara neden olan virüsler, akut faranjitin de en sık nedenidir. Virüslerin neden olduğu akut farenjitlerde, boğaz mukozası donuk kırmızı, kuru görünümlüdür. Bakteri kökenli faranjitlerde ise daha parlak, kırmızı renkte ve ıslak görünümdedir. Ateş, boğaz ağrısı, boğazda yanma, kuruma ve öksürük gibi şikayetlere sebep olur. Tedavi için; yatak istirahati, yeterli sıvı alımı, ılık antiseptik gargaralar, ağrı kesiciler önerilir. Gerekirse antibiyotik kullanımı önerilir.”

KURU VE KİRLİ HAVA KRONİK FARANJİTE SEBEP OLABİLİR

Kronik faranjitte belirtilerin akut faranjite göre biraz daha hafif ancak uzun süreli olduğunu belirten Op. Dr. Fatih Eraslan hastalığın nedenleri ve tedavisi hakkında şunları söyledi: “Kronik faranjit, genel olarak farenks mukozasının kronik etkenlerle olan iltihabına denir. Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

-Kronik sinüzit, rinitlerde sürekli geniz akıntısı

-Burunda kemik ve kıkırdak eğrilikleri nedeniyle sürekli ağızdan nefes almak

-Kuru ve kirli havaya maruz kalmak

-Sesin kusurlu ve aşırı kullanımı

-Aşırı sıcak ya da soğuk gıda tüketimi

-Gastrit, ülser, reflü gibi sindirim sistemi hastalıkları

-Aşırı sigara ve alkol tüketimi

-Diyabet, gut, böbrek hastalıkları

-Ağızda diş, diş eti, bademcik enfeksiyonları

gibi daha bir çok ikincil hastalıklar faranjite neden olabilir.

Kronik faranjitte ateş, kırgınlık gibi belirtiler olmaz. Semptomlar kişiden kişiye değişiklik gösterir. Boğazda basit bir rahatsızlıktan, özellikle sabahları görülen boğaz ağrısı, takılma ve yabancı cisim duyusuna kadar değişen belirtiler olabilir. Bazı hastalar sürekli boğaz temizleme, sık sık yutkunma, sık öksürme ihtiyacı hissedebilir. Uzun konuşmalarda seste yorgunluk ve kalite değişikliği gözlenebilir. Hastalığa neden olan sebeplerin tespit edilip, ortadan kaldırılması tedavinin en önemli aşamasıdır. Diyet alışkanlıklarının düzenlenmesi, çalışma ve yaşam şartlarında önemlidir.”



