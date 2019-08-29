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FARC yeniden silahlanma kararı aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 2 yıl aradan sonra yeniden silahlanmaya karar verdiğini duyurdu.FARC’ın eski müzakere başkanı Ivan Marquez, 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasını bozduklarını ve yeniden silahlı mücadele kararı aldıklarını açıkladı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 2 yıl aradan sonra yeniden silahlanmaya karar verdiğini duyurdu.
FARC’ın eski müzakere başkanı Ivan Marquez, 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasını bozduklarını ve yeniden silahlı mücadele kararı aldıklarını açıkladı. Marquez, ‘özel ve yozlaşmış oligarşi’ olarak tanımladığı Kolombiya hükümetine karşı yeni bir silahlı mücadele başlatacaklarını belirterek, “Ezilmiş bütün halklara uygulanan baskıya karşı silahlanma konusunda ve evrensel hakların korunması adı altında Marquetalia’dan (FARC’ın doğum yeri) yeni bir harekete başladığımızı ilan ediyoruz” dedi.
Marquez’e göre Kolombiya hükümeti, vatandaşlarının hayatını güvence altına almak ve özellikle de siyasi nedenlerle suikasttan kaçınmak gibi yükümlülüklerin yerine getirmedi. Askeri kamuflaj ve belinde bir silahla konuşan Marquez tarafından okunan manifestoya göre, yeniden silahlanma kararı devletin ihanetine karşılık ‘gerilla mücadelesinin devamı’ olarak duyuruldu.
Marquez yeniden silahlanma kararını 32 dakikalık bir video aracılığıyla duyurdu. Videoda, bir yılı aşkın süredir nerede olduğu bilinmeyen Marquez’le birlikte, Jesus Santrich olarak bilinen Seuxis Paucias Hernandez ve El Paisa olarak tanınan Hernan Daro Velasquez de dahil olmak üzere silahlarla donanmış bir grup kişi görüldü.
Kolombiya hükümeti ve FARC 2016 yılında Havana Barış Anlaşmasına imza atmıştı. FARC barış anlaşması imzalandıktan sonra silahlarını Birleşmiş Milletler Teşkilatına teslim etmeyi kabul etmişti ve bu ateşkes FARC’ın Kolombiya kongresinde temsil edilmesini ve siyasi bir parti olmasını garanti altına almıştı.

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