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Fark etmiyorsunuz ama küf oluşuyor! Çamaşır makinenizi temizlemek için tek ihtiyacınız olan...

07.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesinin sürekli deterjan ve su ile yıkandığını düşünerek temiz olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çamaşır makinesin de sizin görmediğiniz oldukça fazla kir, toz, küf, deterjan birikimi oluyor. Bunların temizlenmemesi sağlığınızı tehlikeye atıyor. Çamaşır makinesini temizlemek aşağıda bulunan temizlik hilesini deneyebilirsiniz.

Fark etmiyorsunuz ama küf oluşuyor! Çamaşır makinenizi temizlemek için tek ihtiyacınız olan...

Çamaşır makineleri hayatımızı oldukça kolaylaştıran ev aletleri arasında bulunuyor. Çamaşırları tertemiz yapan çamaşır makinesinin temizliğini aksatıyor olabilirsiniz. Çamaşır makinesinde biriken kirleri siz görmeseniz de kolayca kir, bakteri ve hatta mantar toplayabiliyor. Özellikle çamaşır makinesinin arkasında oldukça fazla küf birikimi olabiliyor. Bunların temizliğinin yapılmaması makinenizin bozulmasına yol açabiliyor.

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Temizlik ustası Bayan Hinch makinenizin bozulmadan temizlenmesi için yapmanız gereken yöntemi paylaştı. Çamaşır makinenizin temizlenmesi için boş bir döngüde deterjan haznesine yarım bardak ağız gargarası koyarak yıkanmasını sağlamanız hem küflerin çıkmasını sağlayacak hem de çamaşır makinenizin temiz kokmasını sağlayacaktır önerisinde bulundu. Sıcak su kullanarak düzenli bir yıkama döngüsü çalıştırın. Bu döngüde makinenin içerisine çamaşır koymamalısınız diye uyarıyor.

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Uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntem bulunduUzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntem bulundu
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temizlik küf çamaşır makinesi gargara hile yöntem mantar
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