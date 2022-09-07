Fark etmiyorsunuz ama küf oluşuyor! Çamaşır makinenizi temizlemek için tek ihtiyacınız olan...

Çamaşır makineleri hayatımızı oldukça kolaylaştıran ev aletleri arasında bulunuyor. Çamaşırları tertemiz yapan çamaşır makinesinin temizliğini aksatıyor olabilirsiniz. Çamaşır makinesinde biriken kirleri siz görmeseniz de kolayca kir, bakteri ve hatta mantar toplayabiliyor. Özellikle çamaşır makinesinin arkasında oldukça fazla küf birikimi olabiliyor. Bunların temizliğinin yapılmaması makinenizin bozulmasına yol açabiliyor.

Temizlik ustası Bayan Hinch makinenizin bozulmadan temizlenmesi için yapmanız gereken yöntemi paylaştı. Çamaşır makinenizin temizlenmesi için boş bir döngüde deterjan haznesine yarım bardak ağız gargarası koyarak yıkanmasını sağlamanız hem küflerin çıkmasını sağlayacak hem de çamaşır makinenizin temiz kokmasını sağlayacaktır önerisinde bulundu. Sıcak su kullanarak düzenli bir yıkama döngüsü çalıştırın. Bu döngüde makinenin içerisine çamaşır koymamalısınız diye uyarıyor.

