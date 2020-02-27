Farkı çift ekranı: LG V60 ThinQ 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

LG amiral gemisi akıllı telefonlarını V ve G serisi olarak iki ayrı seride sınıflandırıyor. LG'nin LG G9'u 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyordu. Fakat koronavirüs salgını ve ardından gelen Mobil Dünya Kongresi'nin iptali haberi ile birlikte LG G9 planlarını erteledi. Fakat bu durum LG'yi V serisinin yeni akıllı telefonu LG V60 ThinQ 5G'yi tanıtmasından geri koymadı.

LG V60 THİNQ 5G ÖZELLİKLERİ

LG V60 ThinQ 5G'nin özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi dikkat çekiyor. Bu işlemciyle beraber LG V60 ThinQ 5G adından da belli olacağı üzere 5G desteğine kavuşuyor. Bu işlemcinin hemen yanında ise 8GB RAM ve 128 dahili depolama yer alıyor. Dahili depolama microSD kart desteği sayesinde rahatlıkla arttırılabiliyor. LG V60 ThinQ 5G'nin ekranı ise 6,8 inç büyüklüğünde damla çentikli bir ekran. Bu ekran OLED teknolojisine sahip ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Bu ekranın altında Gorilla Glass 5, onun altında da parmak izi okuyucusu bulunuyor.

LG V60 THİNQ 5G KAMERA ÖZELLİKLERİ

LG'nin Android'li yeni akıllı telefonunun kameraları sırasıyla 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı + 3D derinlik algılama sensörü olarak görev yapıyor. Bu kameraları sayesinde LG V60 ThinQ tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi 8K çözünürlüğünde videolar kaydedebiliyor.