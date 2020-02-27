Farkı çift ekranı: LG V60 ThinQ 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

LG amiral gemisi akıllı telefonlarını V ve G serisi olarak iki ayrı seride sınıflandırıyor. LG'nin LG G9'u 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyordu. Fakat koronavirüs salgını ve ardından gelen Mobil Dünya Kongresi'nin iptali haberi ile birlikte LG G9 planlarını erteledi. Fakat bu durum LG'yi V serisinin yeni akıllı telefonu LG V60 ThinQ 5G'yi tanıtmasından geri koymadı.
LG V60 ThinQ 5G'nin özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi dikkat çekiyor. Bu işlemciyle beraber LG V60 ThinQ 5G adından da belli olacağı üzere 5G desteğine kavuşuyor. Bu işlemcinin hemen yanında ise 8GB RAM ve 128 dahili depolama yer alıyor. Dahili depolama microSD kart desteği sayesinde rahatlıkla arttırılabiliyor. LG V60 ThinQ 5G'nin ekranı ise 6,8 inç büyüklüğünde damla çentikli bir ekran. Bu ekran OLED teknolojisine sahip ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Bu ekranın altında Gorilla Glass 5, onun altında da parmak izi okuyucusu bulunuyor.
LG'nin Android'li yeni akıllı telefonunun kameraları sırasıyla 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı + 3D derinlik algılama sensörü olarak görev yapıyor. Bu kameraları sayesinde LG V60 ThinQ tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi 8K çözünürlüğünde videolar kaydedebiliyor.
LG'nin son zamanlarda orta seviye akıllı telefonlarında yer verdiği MIL-STD 810G askeri dayanıklılık sertifikası LG V60 ThinQ 5G'de de yerini koruyor. Bunun dışında yine LG'nin önceki akıllı telefonlarından aşina olduğumuz Google Asistan tuşu da telefonun sol tarafında konumlanıyor. Ses tarafında da 32-Bit Quad DAC, stereo hoparlör ve 4 mikrofon desteği sunan LG V60 ThinQ tüm sistemini çalıştırabilmek için ise Quick Charge 4+ destekli 5000 mAh'lik bataryasından gücünü alıyor. Gelelim LG V60 ThinQ'nin çift ekranına.
LG'nin ilk defa LG G8 ThinQ ile sunduğu çift ekran teknolojisi, LG V60 ThinQ 5G'de de yerini alıyor. Bu aksesuar sayesinde telefona 6.8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran daha takılabiliyor. Böylece bir nevi katlanabilir bir telefona dönüşen LG V60 ThinQ 5G'de oyun oynamak hayli eğlenceli hale geliyor. Zira, LG V60 ThinQ 5G bir ekranında oyunun kontrol tuşlarını yansıtırken, diğer ekranında da oyuna dair görüntüleri yansıtıyor. Telefonun fiyatı ve Türkiye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.
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