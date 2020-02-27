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Farkı çift ekranı: LG V60 ThinQ 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

LG yeni üst segment akıllı telefonu LG V60 ThinQ 5G'yi tanıttı. LG amiral gemisi akıllı telefon serisi V'ye yeni akıllı telefonu LG V60 ThinQ 5G'yi de ekledi. LG V60 ThinQ 5G sahibi olduğu işlemcisiyle dikkat çekerken, çift ekranıyla fark yaratıyor. Peki LG V60 ThinQ 5G özellikleri neler?

Farkı çift ekranı: LG V60 ThinQ 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

LG amiral gemisi akıllı telefonlarını V ve G serisi olarak iki ayrı seride sınıflandırıyor. LG'nin LG G9'u 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyordu. Fakat koronavirüs salgını ve ardından gelen Mobil Dünya Kongresi'nin iptali haberi ile birlikte LG G9 planlarını erteledi. Fakat bu durum LG'yi V serisinin yeni akıllı telefonu LG V60 ThinQ 5G'yi tanıtmasından geri koymadı.

LG V60 THİNQ 5G ÖZELLİKLERİ

LG V60 ThinQ 5G'nin özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi dikkat çekiyor. Bu işlemciyle beraber LG V60 ThinQ 5G adından da belli olacağı üzere 5G desteğine kavuşuyor. Bu işlemcinin hemen yanında ise 8GB RAM ve 128 dahili depolama yer alıyor. Dahili depolama microSD kart desteği sayesinde rahatlıkla arttırılabiliyor. LG V60 ThinQ 5G'nin ekranı ise 6,8 inç büyüklüğünde damla çentikli bir ekran. Bu ekran OLED teknolojisine sahip ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Bu ekranın altında Gorilla Glass 5, onun altında da parmak izi okuyucusu bulunuyor.

LG V60 THİNQ 5G KAMERA ÖZELLİKLERİ

LG'nin Android'li yeni akıllı telefonunun kameraları sırasıyla 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı + 3D derinlik algılama sensörü olarak görev yapıyor. Bu kameraları sayesinde LG V60 ThinQ tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi 8K çözünürlüğünde videolar kaydedebiliyor.

LG-V60

LG'nin son zamanlarda orta seviye akıllı telefonlarında yer verdiği MIL-STD 810G askeri dayanıklılık sertifikası LG V60 ThinQ 5G'de de yerini koruyor. Bunun dışında yine LG'nin önceki akıllı telefonlarından aşina olduğumuz Google Asistan tuşu da telefonun sol tarafında konumlanıyor. Ses tarafında da 32-Bit Quad DAC, stereo hoparlör ve 4 mikrofon desteği sunan LG V60 ThinQ tüm sistemini çalıştırabilmek için ise Quick Charge 4+ destekli 5000 mAh'lik bataryasından gücünü alıyor. Gelelim LG V60 ThinQ'nin çift ekranına.

Lg-V60 ThinQ

LG V60 THİNQ'NİN FARKI ÇİFT EKRANI

LG'nin ilk defa LG G8 ThinQ ile sunduğu çift ekran teknolojisi, LG V60 ThinQ 5G'de de yerini alıyor. Bu aksesuar sayesinde telefona 6.8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran daha takılabiliyor. Böylece bir nevi katlanabilir bir telefona dönüşen LG V60 ThinQ 5G'de oyun oynamak hayli eğlenceli hale geliyor. Zira, LG V60 ThinQ 5G bir ekranında oyunun kontrol tuşlarını yansıtırken, diğer ekranında da oyuna dair görüntüleri yansıtıyor. Telefonun fiyatı ve Türkiye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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