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Farkında değilsiniz ama çamaşırlarınızı mahvediyor! Çamaşır makinesindeki görünmeyen kirleri temizlemek için...

16.04.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesinden gelen kötü kokuların neden kaynaklandığını bilemiyorsanız bunun sebebi çamaşır makinesinde biriken görünmeyen küfler, bakteriler, tozlar ve kirler olabiliyor. Uzmanlar çamaşır makinesindeki istenmeyen pisliklerin ayda bir yıkanması gerektiğini belirterek çamaşır makinesindeki kirlerden kurtulmak için yapmanız gerekenleri açıkladı.

Farkında değilsiniz ama çamaşırlarınızı mahvediyor! Çamaşır makinesindeki görünmeyen kirleri temizlemek için...

Çamaşır makinesi temizliği, temizlik yaparken en çok atlanan kısımlar arasında yer alıyor. Çamaşır makinesinin temizlenmemesi makinenin bozulmasına ve çamaşırların yıpranmasına neden olabiliyor. Uzmanlar çamaşır makinelerinin yeterli temizlenmediğini belirterek temizleme işleminin en az ayda bir yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Çamaşır makinesinde oluşan küflerden ve kirlerden kurtulmak için oldukça etkili temizlik tüyoları bulunuyor.

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ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

ELMA SİRKESİ

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  • Bir kap içinde aynı ölçülerde elma sirkesi ve su karışımı hazırlayın.
  • Bu karışımı biz bez yardımı ile alıp makinenin iç kısmını silin.
  • Daha etkili bir temizlik için bu karışımı makinenin iç kısmına döküp kısa programda çalıştırmayı deneyin.
  • Çalışma esnasında sirkeli karışım tüm borulara kadar ulaşıp makinede oluşan tozları temizleyecektir.
  • Makinenin ömrünü uzatmak ve daha temiz şekilde kullanmak için ayda 1 defa bu yöntemi deneyebilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE

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  • Bir büyük bardak içine karbonatı dökün ve bardağı doldurana kadar sirke ekleyin. Beyaz sirke tercih edebilirsiniz. Eğer evde farklı sirke türleri varsa onlarla da temizlik işlemini yapabilirsiniz.
  • Karbonat ve sirkeyi karıştırdıktan sonra makinenin iç kısmına boşaltın. Dilerseniz deterjan bölümüne de ekleyebilirsiniz.
  • Daha sonra sıcak ve kısa bir programda makineyi çalıştırmaya başlayın. Çok uzun programlar çamaşır makinesini yorabilir. 1 saatlik sıcak yıkama yeterli olacaktır.
  • Yoğun yıkama sonrasında veya çok kirli kıyafetleri yıkadıktan sonra bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
  • Çamaşır makinesinin kazan temizliği nasıl yapılır diye düşünüyorsanız da bu yöntemi deneyebilirsiniz.
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karbonat sirke temizlik çamaşır makinesi temizlemek

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