Farkında değilsiniz ama çamaşırlarınızı mahvediyor! Çamaşır makinesindeki görünmeyen kirleri temizlemek için...

Çamaşır makinesi temizliği, temizlik yaparken en çok atlanan kısımlar arasında yer alıyor. Çamaşır makinesinin temizlenmemesi makinenin bozulmasına ve çamaşırların yıpranmasına neden olabiliyor. Uzmanlar çamaşır makinelerinin yeterli temizlenmediğini belirterek temizleme işleminin en az ayda bir yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Çamaşır makinesinde oluşan küflerden ve kirlerden kurtulmak için oldukça etkili temizlik tüyoları bulunuyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

ELMA SİRKESİ

Bir kap içinde aynı ölçülerde elma sirkesi ve su karışımı hazırlayın.

Bu karışımı biz bez yardımı ile alıp makinenin iç kısmını silin.

Daha etkili bir temizlik için bu karışımı makinenin iç kısmına döküp kısa programda çalıştırmayı deneyin.

Çalışma esnasında sirkeli karışım tüm borulara kadar ulaşıp makinede oluşan tozları temizleyecektir.

Makinenin ömrünü uzatmak ve daha temiz şekilde kullanmak için ayda 1 defa bu yöntemi deneyebilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE