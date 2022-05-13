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Farkında olmadan hemoroide neden olabilirsiniz

13.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumda sıklıkla karşılaşılan hemoroide tuvalet alışkanlıklarınız neden oluyor olabilir. Hemoroidin birçok nedeni olabilir ancak uzmanlar, hemoroidin bir hastalık olmadığını anatomik bir oluşumun adı olduğunu ve bazı durumlarda kanama ve sarkma gibi belirtiler göstererek hastalık haline gelebileceği konusunda uyardı. Hemoroid nedir, belirtileri nelerdir ve hemoride karşı neler yapılmalı?

Farkında olmadan hemoroide neden olabilirsiniz

Prof. Dr. İlker Sücüllü, toplumda sıkça görülen hemoroid rahatsızlığına karşı önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Sücüllü, hemoroidin hastalık olmayıp anatomik bir oluşumun adı olduğunu belirterek, “Hemoroidler sindirim sistemimizin son bölümü olan ve anüs olarak adlandırılan bölgede yerleşik damarsal yapılardır. Dışkı ve gazın tutulmasında, anüsü tam kapanmasını sağlamak gibi önemli görevleri vardır. Bazı durumlarda kanama ve sarkma gibi belirtiler gösteren hemoroidal hastalık haline gelebilirler.” diye konuştu.

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YETERSİZ SU TÜKETİMİ VE BESLENME TETİKLİYOR

Hemoroidlerin iç ve dış olarak ikiye ayrıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sücüllü, ’’İç hemoroidler anüsün hemen içerisinde yer alır ve hastalık olmadığı durumlarda görülmezler. Dış hemoroidler ise makatın hemen dışında anoderm olarak adlandırılan cildin altında yerleşiktirler. Beslenme ve tuvalet alışkanlıkları bu konuda büyük önem arz etmektedir. Yetersiz posa ve su tüketimi kabızlığa kabızlıkta hemoroidal hastalığa neden olmaktadır. Tuvalette uzun süre vakit geçirme, çok ıkınma ve tutma (erteleme) gibi durumlarda hemoroidal hastalık görülme riski artmaktadır. Ayrıca sürekli oturarak çalışanlarda, ağır egzersiz yapanlarda da sıkça görülmektedir’’ şeklinde konuştu.

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YUMRUNUN PATLAMASI CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Prof. Dr. Sücüllü, hemoroidal hastalığın en sık belirtileri arasında kanama ve sarkma yani meme oluşumu olduğunu işaret ederek, şu bilgileri verdi:

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“Hemoroidlerin tromboze yani yumru olması (içerisinde pıhtı birikmesi ve içeriye girememesi) gibi durumlarda şiddetli ağrı da belirtilere eklenir. Hemoroid yumrusunun kendi kendine patlaması durumunda ciddi kanama görülebilir ayrıca erken evrede tespit edilmesi durumunda kolaylıkla tedavi edilebilecek iken daha zor tedavi edilebilir hale gelmiş olur. Hemoroidal hastalığın tanısı fizik muayene ile konur. Bu muayene sırasında anal kanalın iç bölümünün değerlendirilmesini sağlayacak, tüp şeklinde, ucunda ışık bulunan adına anoskop cihazlardan da faydalanılır. Lazer tedavisi anal bölge hastalıklarında, uygun hasta ve hastalık evresinde kullanıldığında ameliyat sonrası ağrının yönetiminde çok ciddi avantajlar sağlamaktadır.” (İHA)


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