KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Farklı bitkisel sütlerle kahve demlerken yapılan en büyük hatalar

Son zamanlara baktığımızda bitkisel sütlerin popüler olduğunu görüyoruz. Badem, yulaf, soya sütü... Derken seçenekler iyice artmış durumda. Bunlar kahvelere farklı tat katıyorlar, evet. Fakat işin başka bir tarafı daha var! Her süt kahveyle anlaşmak zorunda değil. Gelin, birlikte bakalım!

1. Her bitkisel sütün kahveyi aynı şekilde etkilediğini düşünmek.

Badem ile yulaf sütünün aynı tepkiyi vermesini bekleriz. Oysa bu çok büyük bir hata! Genel olarak hepsi aynı şekilde kullanılır, sonuç ise kötü olur. Fakat şaşırmamak gerekiyor. Sütü biraz daha tanıdıktan sonra kahveyle olan uyumunun da değiştiğini görüyoruz.

2. Sütü kaynar kahveye koymak.

Bitkisel sütler aslında sıcakla iyi geçinemezler... Hele ki soya sütü! Hemen kesebilir. Bu yüzden kaynar kahveye döktüğünüz zaman kötü bir görüntü elde edersiniz. Bu da kahveyi içme isteğini düşürür. Kahveyi biraz beklettikten sonra sütü ekleyebilirsiniz.

3. Köpürtmeden kullanmak.

Bazı bitkisel sütleri köpürtmediğiniz zaman kahvenize istediğiniz yoğunluğu vermeyebilir. Mesela latte doğrudan koyarsanız sulu olmasına neden olursunuz. Bu yüzden biraz köpürtmeniz gerekir, kıvamını etkilersiniz. Bu da kahvenizin daha yoğun olmasını sağlar!

4. Kahve-süt eşleşmelerine dikkat etmemek.

Her sütün her kahveye yakıştığını düşünenler yanılıyor! Mesela hindistan cevizi her kahveye yakışmaz... Çünkü baskın bir aroması var. Kahvenin tadını bastırma ihtimali var. Kahvenin ikinci plana itilmesinin önüne geçmek için kahve-süt uyumuna dikkat etmelisiniz.

5. Şekersiz süt kullanıp tatsız olmasından şikâyet etmek.

Bitkisel sütler genellikle nötr olur. Bu yüzden insanlar tatsız bulabilir. Kahveyi bitkisel sütle yapan insanın bunu bilmesi gerekir... Durumdan şikâyet etmek yerine tatlandırıcı ekleyebilirsiniz! Şeker ya da şurupla istediğiniz dengeyi yakalayabilirsiniz. Damak zevkinize yakışacak olan süte yönelin.

6. Sütün kalitesini düşünmemek.

Bitkisel sütlerin kaliteleri aynı olmayabilir. Bazıları sulu olurken bazıları yoğun olur. Ayrıca ucuz olanlar beklentinin altında kalabilir. Kahvenize kattığınız zaman kalitesini hissedebilirsiniz. Bu da içme zevkinizi etkiler. Bu yüzden kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz ve yapısını bilmelisiniz!

7. Çalkalamadan kullanmak.

Bitkisel sütler beklediği zaman ayrışır. Bunu fark etmeyenler doğrudan kullanır. Haliyle kahvede dengesiz tat oluşmasına neden olur. Bu yüzden kullanmadan önce çalkalamanız gerekiyor. Basit bir hareket!

8. Aşırı süt kullanmak.

Sütün bol olmasını isteyip kahveyi sakın öldürmeyin... Bitkisel sütlerin aroması kahveden daha fazla olabiliyor. Bu yüzden aromalarına dikkat ederek konulması gerekiyor. Kahvenin kaybolmasının önüne geçerek aynı zamanda sütün aromasını da tatmış olursunuz!

Anahtar Kelimeler:
süt kahve tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.