Farklı bitkisel sütlerle kahve demlerken yapılan en büyük hatalar

Badem ile yulaf sütünün aynı tepkiyi vermesini bekleriz. Oysa bu çok büyük bir hata! Genel olarak hepsi aynı şekilde kullanılır, sonuç ise kötü olur. Fakat şaşırmamak gerekiyor. Sütü biraz daha tanıdıktan sonra kahveyle olan uyumunun da değiştiğini görüyoruz.
Bazı bitkisel sütleri köpürtmediğiniz zaman kahvenize istediğiniz yoğunluğu vermeyebilir. Mesela latte doğrudan koyarsanız sulu olmasına neden olursunuz. Bu yüzden biraz köpürtmeniz gerekir, kıvamını etkilersiniz. Bu da kahvenizin daha yoğun olmasını sağlar!
Her sütün her kahveye yakıştığını düşünenler yanılıyor! Mesela hindistan cevizi her kahveye yakışmaz... Çünkü baskın bir aroması var. Kahvenin tadını bastırma ihtimali var. Kahvenin ikinci plana itilmesinin önüne geçmek için kahve-süt uyumuna dikkat etmelisiniz.
Bitkisel sütlerin kaliteleri aynı olmayabilir. Bazıları sulu olurken bazıları yoğun olur. Ayrıca ucuz olanlar beklentinin altında kalabilir. Kahvenize kattığınız zaman kalitesini hissedebilirsiniz. Bu da içme zevkinizi etkiler. Bu yüzden kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz ve yapısını bilmelisiniz!
Bitkisel sütler beklediği zaman ayrışır. Bunu fark etmeyenler doğrudan kullanır. Haliyle kahvede dengesiz tat oluşmasına neden olur. Bu yüzden kullanmadan önce çalkalamanız gerekiyor. Basit bir hareket!