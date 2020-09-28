FarmVille 11 yılın ardından oyunculara veda ediyor!

Takvimler 2009'u gösterdiğinde, FarmVille Türkiye dahil birçok ülkeyi sardı. Birçok insan Facebook hesaplarını da bağlayarak sanal alemde çiftçilik yapmaya başladı. Fakat gelişen teknoloji ve değişen alışkanlıklar FamVille ile olan bağları biraz azalttı. Amiyane bir tabirle 11 boyunca birçok kişiyi büyüten oyun, şimdi ise ebedi istirahate çekilmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Türk oyun şirketi Peak'i ve Rollic Games'i satın alan Zynga, FarmVille için üzücü bir açıklama yaptı. Zynga, açıklamasında FarmVille'yi kapatacaklarını duyurdu. Yapılan duyuruya göre FarmVille oyuncuları, 17 Kasım 2020'ye kadar uygulama içi satın alımları ve ödeme sistemini kullanmaya devam edecek. 31 Aralık'tan sonra hiç kimse FarmVille oyununa erişemeyecek. Bunun nedeni ise yine yapılan açıklamaya bakılırsa Adobe Flash Player'dan başkası değil.
Adobe, Flash Player'ın desteğini 2020'in bitimiyle kesecek. Facebook bağlantılı Flash Player tabanlı olan FarmVille de haliyle bu durumdan etkilenecek. Adobe'nin kararı nedeniyle Zynga, belki de oyuncuların en çok bildiği oyununun fişini çekmek zorunda kalacak. Zynga ise oyuncuları üzen bu kararla alakalı açıklamasında 11 yıllık serüvende kendileriyle birlikte oyuna katkı sağlayan oyuncularına teşekkür etti. Fakat şirket bununla da sınırlı kalmadı.
Zynga FarmVille'nin kalan kısa ömrünü verimli bir şekilde geçirmek istediklerini söylüyor. Bu yüzden FarmVille oyuncularının kısıtlı vakti eğlenceli hale getirmek adına yeni oyun içi etkinliklerin yolda olduğunu bilmesi gerek. Farmville 2: Tropic Escape ve FarmVille 3 ise Zynga'nın FarmVille'nın fişi çekildikten sonra FarmVille oyuncularının yeni evi olabilir.