FarmVille 11 yılın ardından oyunculara veda ediyor!

Takvimler 2009'u gösterdiğinde, FarmVille Türkiye dahil birçok ülkeyi sardı. Birçok insan Facebook hesaplarını da bağlayarak sanal alemde çiftçilik yapmaya başladı. Fakat gelişen teknoloji ve değişen alışkanlıklar FamVille ile olan bağları biraz azalttı. Amiyane bir tabirle 11 boyunca birçok kişiyi büyüten oyun, şimdi ise ebedi istirahate çekilmeye hazırlanıyor.

ZYNGA FARMVİLLE'NİN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Geçtiğimiz günlerde Türk oyun şirketi Peak'i ve Rollic Games'i satın alan Zynga, FarmVille için üzücü bir açıklama yaptı. Zynga, açıklamasında FarmVille'yi kapatacaklarını duyurdu. Yapılan duyuruya göre FarmVille oyuncuları, 17 Kasım 2020'ye kadar uygulama içi satın alımları ve ödeme sistemini kullanmaya devam edecek. 31 Aralık'tan sonra hiç kimse FarmVille oyununa erişemeyecek. Bunun nedeni ise yine yapılan açıklamaya bakılırsa Adobe Flash Player'dan başkası değil.

FLASH PLAYER KARARI FARMVİLLE'Yİ DE VURDU

Adobe, Flash Player'ın desteğini 2020'in bitimiyle kesecek. Facebook bağlantılı Flash Player tabanlı olan FarmVille de haliyle bu durumdan etkilenecek. Adobe'nin kararı nedeniyle Zynga, belki de oyuncuların en çok bildiği oyununun fişini çekmek zorunda kalacak. Zynga ise oyuncuları üzen bu kararla alakalı açıklamasında 11 yıllık serüvende kendileriyle birlikte oyuna katkı sağlayan oyuncularına teşekkür etti. Fakat şirket bununla da sınırlı kalmadı.