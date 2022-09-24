Faroe Adaları nerede, yüzölçümü kaç? Faroe Adaları Türkiye arası uçakla kaç saat, nüfusu ne kadar, para birimi ve resmi dili nedir?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak. aroe Adaları ile Türkiye Birçok kişi merakla beklenen karşılaşma öncesi A Milli Takımımızın konuk olduğu ülkeye ilişkin internette araştırma yapıyor. Faroe Adaları nerede? İşte Faroe Adaları'nın nüfusu, resmi dili ve para birimi...
Kuzey Atlantik'te yer alan bir adalar birliğidir, başkenti Tórshavn'dır.
Faroe Adaları, Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasındadır.
Özerk bir ülke olan Faroe Adaları, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır.
Faroe Adaları nüfusu 2020 sayımına göre 48 bin 865'tir.
Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece'dir.
Ülkenin yüzde 91.7'sini Faroeliler oluşturmaktadır. Ülkede yüzde 5,8 Danimarkalı, yüzde 0,4 İzlandalı, yüzde Norveçli ve Polonyalı vardır.
Faroe Adaları'nın para birimi Faroe kronudur.
Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.
Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Serhiy Boiko (Serhiy Mykolayovych Boyko) 30 Haziran 1977 tarihinde Bilhorod-Dnistrovski, Ukrayna SSC'de dünyaya geldi.
Ukrayna'nın en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha'da görev alan Ukraynalı profesyonel futbol hakeminin 1995-1999 yılları arasında futbolculuk yaptığı bilinmektedir.
Serhiy Boiko 2011'den beri FIFA kokartlı hakemlerdendir.
Serhiy Boiko hakemlik kariyeri:
2008- Premyer-Liha
2011- FIFA Kokartlı
2011- FIFA Kokartlı (2. kategori)
Okuyucu Yorumları 0 yorum