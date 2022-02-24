Faruk Bildirici kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Faruk Bildirici hayatı ve biyografisi!

Faruk Bildirici yaptığı açıklamalar dolayısıyla sık sık gündem oluyor. Bugün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Faruk Bildirici merak konusu oldu. Bu kapsamda Faruk Bildirici kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Faruk Bildirici'nin hayatı, biyografisi ve gazetecilik kariyerine ilişkin detayları sizler için derledik.

FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Faruk Bildirici, 10 Kasım 1956 yılında Gaziantep, Nizip'te dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Faruk Bildirici; 1980 yılının haziran ayında Cumhuriyet’te başladığı gazetecilik kariyerini kendi blogunda yazdığı medya eleştirileri ile devam etmektedir.

Bir dönem yazı dizileri hazırlayıp portre yazıları kaleme alan Faruk Bildirici; araştırma kitapları yayınladı.

Kanal D'de Anlatsam Roman olur adlı televizyon programı kendisinin kaleme aldığı öykülerden hareketle hazırlanmıştır.

Faruk Bildirici, TV8'de “Çuvaldız” (1999-2001), Cine-5'te “Üç artı Bir”, Tv 8'de “Nerede kalmıştı?” (2009) adlı programlar yaptı.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda üç dönem “Araştırmacı gazetecilik”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de iki dönem (2014-2015) “Parlamento muhabirliği”, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de üç dönem (2016-2019) “Medyanın güncel sorunları” konularında ders verdi.

Faruk Bildirici'nin kitapları:

Gizli Kulaklar Ülkesi (Şubat 1998), Maskeli Leydi: Tekmili birden Tansu Çiller (Temmuz 1998), Üniforma Slogan Biber (Şubat 1999), Kuzum Bülent: Ecevit'e aileden mektuplar (Şubat 2000), Siluetini Sevdiğimin Türkiye'si (Temmuz 2000), Anıtkabir Racon Zambak (Nisan 2001), Hanedanın Son Prensi:Mesut Yılmaz ve ANAP'lı yıllar (Aralık 2002), Yemin Gecesi: Leyla Zana'nın yaşamöyküsü (Şubat 2008), Serkis bu toprakları sevmişti (Ekim 2008), Günahlarımızda yıkandık (Haziran 2018).



