Faslı hukukçulardan, Bahreyn'deki çalıştaya katılmama çağrısı

Faslı hukukçular, ülke yetkililerini, Bahreyn'de bugün başlayacak ekonomi çalıştayına katılmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden açıklamalarda bulunan Faslı hukukçular, ülkelerinin Bahreyn'de yapılacak çalıştaya katılımını eleştirdi.

Fas Yardım ve Destek Girişimi Koordinatörü Reşit Fululi, ülkesini, çalıştaydan çekilmeye ve Filistin meselesindeki baskı ve pazarlıklara boyun eğmemeye çağırdı.

Fululi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Filistin ile kutsal bölgelerin anlaşmalarla satılamayacağını vurgulayarak, her şartta Filistin halkının kararlılığının desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Fululi, ülkesinin çalıştaya katılmasının, daha önce devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalardan geri adım atma anlamı taşıdığını kaydetti.

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz Hannavi ise sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Bahreyn çalıştayına katılımını kınayarak Filistin'in satılık bir meta olmadığını belirtti.