Faslı müzisyen Redwan El Asmar Konya'da sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, Faslı müzisyen Redwan El Asmar sahne aldı.

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 4'üncü gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Redwan El Asmar, derin bir geleneği olan ve ülkenin coğrafi konumunu da yansıtan İspanyol gelenekleri, Sahra altı Afrikalı köleler, Ortadoğu müzisyenleri ve yerli Berberiler tarafından etkilenen Fas müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere yoğun ilgi gösterdi.

Asmar, konserinde yöresel kıyafetler ve çalgılar da kullandı.

- Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Festivale şu ana kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.