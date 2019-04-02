Fast-Food geldi, obezite yaşı 8’e indi

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, yeme içme alışkanlığının değişmesinden ve özellikle fast-foodun artmasından obezite yaşının giderek düştüğünü belirterek, “Çocuklarda obezite görülme sıklığı giderek artıyor. Bu durum çocuklarda erken yaşta karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir” dedi.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, son dönemlerde yeme içme alışkanlığının değişmesinden özellikle fast-foodun artmasından dolayı obezitenin çocuk yaşta ortaya çıktığını söyledi. Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması’nın (COSİ) sonuçlarını değerlendiren Op. Dr. Ergenç, Türkiye’de obez çocukların sayısının giderek arttığını vurguladı.

Op. Dr. Ergenç, “Bu araştırmaya göre 8 yaşındaki obez çocuk oranı yüzde 8.3 iken, 2016 verilerinde bu oranın yüzde 10’a kadar arttığını görüyoruz. Bu demek oluyor ki her 10 çocuktan 3’ü obezite ile karşı karşıya” şeklinde konuştu. Op. Dr. Ergenç, araştırma verilerinin Türkiye’de çocukların doğru beslenme alışkanlığına sahip olmadığını da gösterdiğini ifade etti.