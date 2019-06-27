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Fas'ta 2 kadın turistin öldürüldüğü davada idam istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 23:47 | Son Güncelleme

Fas'ta 2 kadın turistin öldürüldüğü davada idam istemi

RABAT (AA) - Fas'ta Başsavcılık biri Norveç diğeri Danimarka vatandaşı iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında idam cezası istedi.

Rabat kentindeki Sale Mahkemesi'nde iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına bugün de devam edildi.

Başsavcılık 22 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan Abdussamed el-Cud (25), Yunus Uziyad (27) ve Reşid Afati (33) hakkında idam cezası talep etti.

Savcılık cinayet gerçekleşmeden önce olay mahallinden kaçan sanık Abdurrahim Hayali (33) hakkında ise ömür boyu hapis talebinde bulunurken, olayda biri İsviçre vatandaşı olmak üzere tutuklu bulunan sanıklar hakkında ise 10 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezası istedi.

Öldürülen iki kadın turistin avukatları ise devletten kurbanların ailesi için 10 milyon dirhem (yaklaşık 1 milyon 44 bin dolar) tazminat ödemesini istedi.

Devleti temsilen duruşmaya katılan avukat Abdullatif Vehbi, bir sonraki duruşmada devletin önerilen tazminat talebine cevap vereceğini söyledi.

Hakim, 11 Temmuz'u duruşmanın tamamlanma tarihi olarak belirledi.

Fas İçişleri Bakanlığından Aralık 2018'de yapılan yazılı açıklamada, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, cenazelerin boyunlarında darp izleri olduğu ifade edilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğunu, ülkenin kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını belirtmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında biri İsviçre vatandaşı olmak üzere 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas iki turist kadın

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